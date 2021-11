Localiza abre inscrições em BH para o programa de trainee 2022; veja como participar

Em busca de novos talentos, a Localiza abre vagas para o programa Trainee 2022, que visa recrutar recém-formados de diversas áreas. Os interessados devem ter concluído a graduação, em qualquer curso, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Inicialmente, as inscrições são para o trabalho de forma remota, para a sede da empresa em Belo Horizonte. O cadastro deve ser feito até 15 de novembro nesta página.

Conforme a empresa, para se candidatar não é necessário ser fluente em inglês, mas é preciso cumprir as etapas do processo seletivo virtual:

Inscrições

Dinâmicas de grupo

Testes on-line

Painel com gestores

Entrevista com Diretores

Os escolhidos farão parte do programa durante 12 meses e, ao longo contrato, terão mentorias com profissionais reconhecidos no mercado de trabalho, treinamentos comportamentais e técnicos da empresa. Atuarão também em todos os setores da empresa e serão avaliados por gestores. A remuneração será compatível com mercado.

Confira os benefícios ofertados:

Assistência médica e odontológica

PLR

Gympas

Seguro de vida

Previdência privada

Jornada flexível

Vale alimentação

Processo de visto

Aulas de português durante o programa

Após um ano, serão contratados como analistas sênior e será necessário passarem por uma nova etapa de capacitação, com duração de seis meses, voltada para formação de lideranças. Para obter mais informações, acesse o link de inscrição.

Fonte: Hoje em Dia