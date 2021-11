Presente x futuro: em alta no América-MG, Ademir encontra Atlético-MG a dois meses de iniciar trajetória no rival

O jogador vem sendo uma das principais peças do elenco do América desde a temporada passada. Na campanha histórica da Copa da Brasil de 2020 e no vice campeonato na Série B também do ano passado, Ademir foi decisivo.

Em março deste ano, o jogador se envolveu em uma polêmica ao se recusar entrar em campo pela primeira fase da Copa do Brasil depois de saber de uma proposta do Palmeiras, mas a negociação não vingou. A situação foi contornada e o atacante voltou a integrar o grupo. Recentemente, Lisca, que estava no comando do time na época, revelou bastidores dessa situação.

– O Ademir ofereceram cinco (milhões), oito, dez, e ele (Marcus Salum disse) não. ‘Mas, Salum, o jogador vai ficar descontente’, ‘Calma que é só um mês, nós vamos trabalhando, ele volta. Porque com esses cinco, oito milhões eu não vou conseguir trazer um jogador igual ele, eu vou investir esses oito milhões na permanência da Série A, que vale 100 milhões’. Com isso Ademir se tranquilizou e hoje tá puxando o processo – disse Lisca em entrevista ao canal cortes bairristas.

Em julho deste ano, um interesse do Atlético-MG no atacante foi antecipado pelo ge. Na época, Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, garantiu que o atacante de 26 anos iria terminar o ano jogando pelo Coelho. Em setembro, o presidente alvinegro confirmou a assinatura do pré-contrato. O atacante sairá de graça para o time rival.

“O caso do Ademir está resolvido. Ele vai cumprir o contrato até o fim do ano” – Marcus Salum