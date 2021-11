Cruzeiro planeja volta ao Mineirão como cartada contra o rebaixamento para a Série C

Contar com o estádio cheio e a pressão da torcida sobre os adversários é uma das apostas da diretoria do Cruzeiro para livrar a equipe de um possível rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube deve confirmar nesta quinta-feira (4) a transferência do jogo contra o Brusque, na próxima terça-feira (9), para o Mineirão.

Inicialmente, a partida estava marcada para o Independência, estádio que foi casa da Raposa em seus últimos cinco jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sequência no Horto, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo venceu apenas o Brasil de Pelotas. Foram ainda dois empates, com Botafogo e Vila Nova, e duas derrotas, para CSA e Remo.

A esperança da diretoria do Cruzeiro é de que o retorno ao Mineirão ajude a equipe em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Brusque está a apenas dois pontos da equipe celeste, e uma derrota na próxima terça-feira pode significar a proximidade de mais uma queda, dois anos depois do descenso para a Segunda Divisão.

Condições para a volta ao Mineirão Para confirmar a volta ao Gigante da Pampulha, a diretoria cruzeirense espera um acordo com a gestora do estádio. O clube quer diminuir os valores a serem pagos pela utilização do Mineirão. Depois da volta do público aos estádios, o Cruzeiro chegou a mandar uma partida naquela que tradicionalmente foi sua casa. Porém, a vitória sobre o Confiança, por 1 a 0, foi vista apenas por 4.730 torcedores, o que gerou um prejuízo de R$ 134 mil para o clube. Portanto, tornar o Mineirão viável financeiramente é fator imprescindível para que a troca do Horto pela Pampulha seja confirmada. Fato é que, em campo, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo terá de evitar a possibilidade que o apoio das arquibancadas se torne pressão sobre os próprios jogadores. Antes de enfrentar o Brusque, o Cruzeiro jogará contra o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Paraná. Se for derrotada, a Raposa pode entrar na zona de rebaixamento da Série B.

Fonte: Hoje em Dia