Atlético completa ‘um turno’ de vitórias no Campeonato Brasileiro

Com os 2 a 1 sobre o Grêmio, nessa quarta-feira (3), no Mineirão, o Atlético chegou à sua 19ª vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro. É como se o time tivesse obtido um turno inteiro de triunfos.

Líder da Série A, o Alvinegro soma 62 pontos. Além das 19 vitórias, computa cinco empates e cinco derrotas. A equipe marcou 46 gols e sofreu 22.