Feirões para limpar nome dão desconto de até 99% nas dívidas

Quem estiver interessado em aproveitar as ofertas da black friday mas está com restrições cadastrais têm até o dia 30 deste mês para tentar limpar o nome por meio de dois serviços que prometem condições mais favoráveis para o devedor: o Feirão Limpa Nome, do Serasa, e o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Educação Financeira, da Febraban e Banco Central. Ambos são voltados para pessoas físicas.

No Feirão da Serasa, conforme informações da página oficial na internet, os descontos podem chegar a 99% do valor da dívida. O serviço atendeu, em 2020, mais de 68 milhões de consumidores, com 33,9 milhões de acordos físicos gerados e mais de 3 milhões de atendimentos presenciais. Para acessar o Feirão da Serasa, o link é: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/minas-gerais.

Já o Mutirão da Febraban foca especificamente nas dívidas com as instituições financeiras. Por meio da plataforma de negociação, é possível fazer desde o rastreio de dívidas em todo o sistema financeiro nacional, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao pagamento mensal em uma negociação e consultar o seu índice de Saúde Financeira (ISF) até o envio final de propostas de acordo às instituições credoras. O acesso pode ser feito por meio do link: mutirão.febraban.org.br.

Fonte:Hoje em Dia