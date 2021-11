Terminal urbano terá placas com informações em braile, projeto foi aprovado por unanimidade

Foi longa e agitada mais uma Reunião Ordinária que aconteceu esta semana na quarta-feira por conta do feriado de finados. Na pauta de votações todos os textos foram aprovados. Inclusive três deles seguiram para Reunião Extraordinária que aconteceu na sequência. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 23/2021, e os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 332 e 462/2021 foram os que passaram pela sessão extra.

De autoria do Executivo, o PLO 332/2021 teve sua concepção no gabinete de João Evangelista (PSDB) e trata da instalação do sistema de braile no terminal de transporte urbano. Incansável na luta por mais inclusão dos deficientes, João Evangelista não escondeu a satisfação na volta do Anteprojeto como Projeto de Lei e foi bastante parabenizado pelos colegas por conta da iniciativa.

O momento de debate mais intenso foi quando os parlamentares reprovaram, por oito votos a cinco, Requerimento da vereadora Carol Canabrava (Avante). A proposição solicitava do Executivo que “caso receba repasse do duodécimo, que o mesmo seja destinado para os acertos de servidores do município”.

Ao defender a reprovação Caio Valace afirmou que o documento trata de “matéria vencida” porque, ainda de acordo com o parlamentar, o Executivo já acatou sugestão da Câmara para investir a repatriação do recurso nos acertos. A autora defendeu que seu Requerimento foi anterior ao ofício que fazia o mesmo pedido. “Precisamos parar de buscar paternidade e maternidade das propostas e apoiar os colegas”, pediu. Sílvia Regina (PSC) pediu mais unidade entre os pares.

Na sequência tem os destaques dos vereadores na comunicação pessoal.

José de Deus (REP): No último dia 28 comemorarmos o dia do funcionário público. Estou aqui para parabenizar a todos que fazem a máquina funcionar. Mais uma vez se inicia a novembro azul e devemos juntos apoiar as ações de conscientização. Mês para conscientizarmos aqueles que ainda tem resistência de fazer o exame. Estamos no período chuvoso e precisamos de alguns cuidados como evitar áreas de alagamento, brincar em áreas de rede elétrica.

João Evangelista (PSDB): Chegou o mês de novembro dedicado a saúde do homem. Mês de luta contra o câncer de próstata, assim como no mês de outubro dedicado ao câncer de mama. Os ESFs estarão voltados para as campanhas voltadas a necessidade dos homens procurar o urologista mediante qualquer sintoma. Acontece o congresso nacional do mexa-se que acontece no próximo dia 12 na cidade de Coronel Fabriciano.

Eraldo da Saúde (Patri): Passando para lembrar nesse mês de novembro terá alerta especial para a saúde dos homens. Novembro Azul focado na campanha para conscientização e prevenção do câncer de próstata. Não se esqueça de três dicas; adote hábitos saudáveis, visite o médico regularmente e mantenha os exames em dia.

Ivan Luiz (Patri): Novembro Azul está aí. Precisamos invejar as mulheres porque elas tratam, nós não. Precisamos fazer os exames necessários para o tratamento precoce. Vamos tratar, as ações estão vindo aí e vamos perder o preconceito e tratar.

Ismael Soares (PSD): Fico observando que todos os vereadores quando usam a tribuna tem um assunto. Mas fico feliz que todos têm seu apreço pelo servidor público. Deixo um abraço para todos os servidores públicos. A notícia triste é que ainda existe tamanha crueldade. A clínica Animed, em BH, foi denunciada pelo MP porque estava agindo de má fé com os tutores e com os animais. A clínica é suspeita de retirar sangue de animais saudáveis e não revelar morte para manter internação, entre outras atrocidades.

Junior Sousa (MDB): Essa semana venho falar exatamente para a população. Na última semana tivemos uma situação no plenário de uma votação que foi rejeitada uma Audiência Pública. Foi questionado o motivo do voto contrário a Audiência Pública para discutir como seriam os gastos os R$ 15 milhões da Vale. Não posso justificar o voto do outro. Mas agradeço às 120 mil visualizações e três mil compartilhamentos e dizer que quem define como o poder público deve caminhar é a população e não os vereadores que estão votando contra a população.

Janderson Avelar (MDB): Aos familiares do Cidoca meus sentimentos. Quero agradecer a parceria das faculdades Unopar ao projeto incentivo ao primeiro emprego. São muito importantes os cursos e encaminhamentos ao primeiro emprego. Estamos firmando parceria com o Strike onde o proprietário vai levar crianças carentes para jogar boliche. Agradeço ao Sílvio pela parceira na formatura dos alunos do terceiro ano do colégio Polivalente.

Heloísa Frois (Cidadania): Venho dizer que estive fiscalizando a Rua Mateus Leme no Padre Teodoro que recebeu uma pequena camada asfáltica que com essas primeiras chuvas começou a ser arrancada e buracos apareceram na via. Lamentavelmente vejo o desperdício do recurso público que é o dinheiro que colocamos nos cofres do Executivo. A malha asfáltica de qualidade ruim e mais uma vez a população corre o risco de ficar sem acesso as residências se o serviço for feito fora das normas de engenharia.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria parabenizar a todo funcionalismo público. O que seria do município sem o empenho e trabalho de todos. Mas o funcionalismo tem tido o direito tolhido. Quantos servidores tem encaminhado mensagens dizendo que o direito a férias está sendo tolhido. Os funcionários que dão duro na hora de tirar férias tem o direito tolhido. Queria convocar o secretário para esclarecer, mas já vi que convocar secretário não consigo. Já tivemos esse direito tolhido. Na Câmara de BH já convocaram secretários três vezes foram dar os esclarecimentos sem problemas.

Carol Canabrava (Avante): Queria reforçar que os recursos da Vale precisam ser questionados e mostrado para a população como será investido. É triste acompanhar um Requerimento com o pedido de Audiência Pública ser prejudicado. Tenho buscado que as obras da Castelo Branco sejam concluídas. Queria mostrar um informe da prefeitura com mais R$ 100 milhões de investimentos e divulgando que para a Avenida Castelo Branco seriam destinados R$ 6 milhões. Queria saber o que foi feito com o recurso que está publicado no jornal da prefeitura?

Caio Valace (Podemos): Informar que nosso trabalho será coroado, trabalho que fizemos junto a iniciativa privada para adotar a quadra do Orozimbo Macedo. Conseguimos a cobertura da quadra, investimento privado. Agradeço a OMR Sada e vamos coroar o nosso trabalho com a iluminação da quadra. Vamos fazer um jogo lá já iluminado, temos que trazer luz para o debate da Casa. Buscar dias melhores, trabalhamos nessa lógica a construção de uma cidade mais justa e o esporte é uma dessas políticas públicas de inclusão.

Roney do Aproximar (PSL): Nesse fim de semana fui solicitado por um morador do Esmeralda e solicitei ao prefeito para irmos lá dar uma reposta para a população. Estou vereador, mas ele que está de prefeito que ele responda. Queria que a população olhasse para mim, trabalho para vocês, tragam a demanda que vou levar ao prefeito. Se ele negar, que negue. Se não fizer o problema é dele, mas dê resposta.

Pr. Alcides (PP): Agradecer a Deus pela existência de todos os servidores públicos. Cumprimentar a Arena TM, do Thiago Macha, estiveram em Taubaté e fizeram outra vez o que fizeram aqui, ganharam todas as modalidades, trouxeram todos os troféus. Parabéns Thiago pelo trabalho desenvolvido. Solicitar uma atenção especial do Executivo, são muitas as demandas, dentre outras já enumeradas pelos colegas, solicitar atenção para a rua Sávio Goncalves França, Rua Sônego Guiscem e Rua Baldim, e na região do verde vale relacionado ao escoamento de água.

