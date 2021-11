Apreensão de armas nas rodovias estaduais de Minas cresce 200% no feriadão de Finados

A apreensão de armamento pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nas estradas estaduais mineiras durante o feriadão de Finados cresceu 208%, em comparação com o mesmo período de 2020. No ano passado foram recolhidas 12 armas, contra 37 em 2021.

Os números fazem parte do balanço das operações realizadas pela corporação de 30 de outubro a 2 de novembro.

Por outro lado, o levantamento aponta redução de 63% nos acidentes com vítimas nas rodovias. Neste ano foram 47. Em 2020, 128. A diminuição, inclusive, pode ter impactado no número de mortes, já quem em 2021 foram 9 contra 15 no feriado passado.

Queda também na apreensão de carteiras de habilitação apreendidas: 338 – 33% a menos que em Finados do ano passado.

De acordo com a PMRv, a operação “Rota Segura” foi realizada com blitze comuns e da Lei Seca. Cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais foram fiscalizadas, além de outros 3 mil quilômetros de estradas delegadas.

O Hoje em Dia procurou a corporação para comentar o aumento de apreensões de armas e aguarda retorno.

Confira os resultados deste ano, comparado ao feriado de Finados de 2020:

– Acidentes de trânsito sem vítima

2020: 54

2021: 33

– Acidentes de trânsito com vítima

2020:128

2021: 47

– Mortes

2020: 15

2021: 9

– Armas apreendidas

2020: 12

2021: 37

– Prisões por embriaguez

2020: 147

2021: 139

– Prisões por roubo

2020: 1

2021: 1

– Mandados de prisão cumpridos

2020: 8

2021: 11

– CNH recolhidas

2020: 509

2021: 338

– Veículos recuperados com prisão

2020: 13

2021: 31

Fonte:Hoje em Dia