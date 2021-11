Câmara conhece proposta do Executivo para Lei Orçamentária do próximo ano e Plano para os próximos quatro anos

Durante dois dias de trabalho os vereadores tiveram conhecimento das propostas do Executivo para o investimento do recurso público para os próximos quatro anos que estão no Plano Plurianual (PPA). A Lei Orçamentária para 2022 também foi apresentada durante Reunião Especial que aconteceu na última semana.

O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e de Tomada de Contas (CFFOTC), Rodrigo Braga (PV) foi quem conduziu os trabalhos na segunda-feira (25) e quarta-feira (27). Os textos apresentados foram o Projeto de Lei 454/2021 que “estima a receita e fixa a despesa do Município de Sete Lagoas para o exercício financeiro de 2022” e o Projeto de Lei 455/2021 que “Institui o Plano Plurianual do Município de Sete Lagoas para o Quadriênio 2022 a 2025”.

Além dos componentes da CFFOTC outros parlamentares prestigiaram os eventos e tiveram conhecimento que a estimativa do Executivo é de arrecadar aproximadamente R$ 990 milhões no próximo ano. Não só pela excepcionalidade do momento, mas a secretaria municipal de Saúde, diante do volume de trabalho, fica com cerca de 26% do orçamento, algo em torno de R$ 260 milhões. Durante os próximos anos devem ser investidos pela pasta aproximadamente R$ 992 milhões.

Outra área importante da gestão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), informou que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), tem previsão de iniciar as operações até o fim do próximo. A estimativa de investimento na obra que está em fase de construção no bairro Tamanduá é de R$ 70 milhões.

Depois das apresentações dos técnicos do Executivo Rodrigo Braga alertou aos colegas de parlamento sobre o prazo para a formulação de emendas ao texto. “Os vereadores têm agora até o próximo dia 8 de novembro para apresentarem emendas ao texto”.