Rede Mater Dei fará 200 consultas e exames gratuitos de prevenção de câncer de mama e próstata

Inscrições serão abertas na próxima quinta-feira, 4/11; e as consultas realizadas no dia 27/11

Serão abertas na próxima quinta-feira (04/11) as inscrições para a 11ª Edição da Campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer para consulta e exames gratuitos, uma iniciativa da Rede Mater Dei de Saúde para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os dois tipos que mais acometem mulheres e homens, respectivamente.

Podem participar da campanha mulheres que tenham idade igual ou maior que 40 anos; e homens que tenham idade igual ou maior que 50 anos. Os participantes não podem ser usuários de planos de saúde. As vagas são limitadas e estarão disponíveis até se esgotarem.

Serão disponibilizados 100 exames de mamografia para as mulheres e 100 exames PSA (exame de sangue para detectar alteração na próstata) e toque retal, caso necessário, para homens. Pacientes que tiverem alguma suspeita, irão realizar consulta de retorno e remarcações de exames complementares, para posterior encaminhamento.

“Exames de rotina e preventivos são fundamentais e, mesmo em tempos de pandemia, eles não podem esperar. Atenderemos, com toda segurança, as 200 pessoas que se inscreverem. Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos e ela só existe porque conta com o apoio e a dedicação da nossa comunidade Mater Dei, que se dedica voluntariamente à campanha”, diz Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.

A iniciativa Mater Dei na Luta Contra o Câncer integra o Programa “Pra você ficar bem”, que reúne as ações socioambientais da Rede Mater Dei. É uma ação integrada com a participação voluntária das equipes da Oncologia, Mastologia, Mamografia, Radioterapia, Anatomia Patológica, Urologia e Ultrassonografia, Medicina Diagnóstica e Laboratório de Análises Clínicas.

A 11ª edição da campanha será realizada seguindo todos os protocolos de segurança, ainda mais rígidos, adotados pela Rede para garantir o atendimento a todos os clientes sem risco de contaminação.

As inscrições estarão abertas a partir de quinta-feira, 4/11, e poderão ser realizadas pelos números (31) 3339-9137 e (31) 3339-9184, das 8h às 18h. As consultas serão realizadas no dia 27/11;

e estarão disponíveis até se esgotarem. Para fazer a inscrição, é obrigatório informar: nome completo, data de nascimento, CPF, telefone de contato, endereço completo;

Cada pessoa poderá realizar apenas uma inscrição por ligação.