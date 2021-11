Morre João Paulo de Moura Henriques, ex-presidente da ACI de Sete Lagoas

Foi sepultado às 12h desta quarta-feira (3) no Cemitério Parque Boa Vista em Sete Lagoas, João Paulo de Moura Henriques, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI), que exerceu o cargo, no período de 1.994 a maio de 1.996.

Biografia

Nascido na capital de Belo Horizonte, no dia 23 de Junho de 1938, de uma família de 7 irmãos, João Paulo de Moura Henriques, filho do professor Francisco José Henriques e de Maria da Paz, mudou-se para Sete Lagoas em 1960, como funcionário público estadual para gerenciar a CASEMG – Companhia dos Armazéns Silão de Minas Gerais.

Casou com Maria Helena Verdolin, filha de Cleto e Iris Verdolin, com quem teve 3 filhos: Adriano, Luciana e Angelo. Eles se conheceram, ainda quando eram atletas de voleibol. Como atleta de voleibol do Clube de Belo Horizonte, foi convidado pelo saudoso Jorge Maciel, a integrar a equipe do Sete Lagoas Tênis Clube – da Praça de Esportes da cidade, onde conheceu sua esposa Maria Helena Verdolin Henriques, também atleta de voleibol.

Vieram a se casar em 1965 e tiveram 3 filhos: Adriano, Luciana e Angelo, que lhe deram os netos: Gustavo, Guilherme, Letícia, Esther e Sarah, e os bisnetos: Vitor e Alice.

João Paulo deixou sua marca na construção do Mineirão, antes de se mudar definitivamente para Sete Lagoas, onde recebeu o título de cidadão honorário, iniciativa do amigo e vereador, Evandro Pontes. Tornou-se comerciante, juntamente com a sua esposa, fundando com sucesso: a Loja Infantil e a Ala Materiais de Construção.

Como seriedade e competência ocupou a Presidência do Lions Clube de Sete Lagoas, a Presidência da Associação Comercial e Industrial da cidade, a Presidência do Iporanga Social Clube, a diretoria social do Clube Naútico, a Presidência da SELTUR – na gestão do prefeito Sérgio Emílio e também foi Juiz Classista do Trabalho, sempre buscando o bem comum.

Carismático e sincero, conquistou grandes amizades nos setores comercial, social e político, deixando eterna saudades.