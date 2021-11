Após dificuldades em casa, Wellington Nem promete: ‘vamos buscar o resultado contra o Londrina’

Nessa terça-feira (2), o atacante Wellington Nem, do Cruzeiro, ainda relembrava a partida contra o Vila Nova-GO, realizada na segunda (1) e que terminou em empate em 1 a 1, e enfatizava a necessidade de vencer o duelo seguinte, com o Londrina, nesta sexta-feira (5), às 21h30, no Estádio do Café: “temos que consertar esse erro para o próximo jogo”.

O erro ao qual ele se refere é o de ver a Raposa saindo atrás no placar e precisar correr ainda mais na busca de um resultado positivo. “Quando saímos atrás, é mais difícil, mas mesmo assim ontem (segunda) fizemos um bom jogo, corremos, tivemos chance de virar e não conseguimos”, comentou.

Nem enfatizou ainda o apoio da torcida no último confronto, admitindo que o time está devendo. E muito! Não à toa, a equipe briga contra o rebaixamento. Atualmente, ocupa o 14° lugar, com 40 pontos, dois a mais que o Londrina, 17° colocado.

“Os dois últimos jogos foram muito ruins para nós, uma derrota (para o Remo) e um empate (com o Vila) dentro de casa e com o apoio da nossa torcida. Tempo ruim, horário ruim, e ela (torcida) cantou e apoiou a gente do começo ao fim. Quando a luz acabou, apoiou (referindo-se ao duelo com o Vila Nova). Quero agradecer por esse apoio e que continuam dando esse incentivo para a gente”, disse.

Como forma de agradecimento (e necessidade), Nem prometeu: “agora a gente vai buscar o resultado contra o Londrina, fazer um bom jogo, um jogo seguro, para sair com a vitória”.

