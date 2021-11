Em momentos antagônicos, Atlético e Grêmio medem forças no Mineirão nesta quarta-feira

De um lado, um time que vive a ansiedade de dar fim a um jejum de cinco décadas sem um título do Brasileirão. Do outro, uma equipe que luta desesperadamente contra o rebaixamento à Segunda Divisão. Em meio a um cenário de antagonismos, Atlético e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, em partida adiada da 19ª rodada da Série A.

Com 59 pontos, na liderança da competição, o Galo tenta fazer valer o fator casa para obter a reabilitação, após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no sábado passado (30), no Maracanã. Duelo aquele que serviu de aprendizado aos comandados de Cuca, que possuem 89,1% de possibilidade de serem campeões, segundo o site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG.

“Quando venho a campo, peço a Deus para me dar o que eu mereça, me dar o melhor. Às vezes, a vitória não é o melhor. Às vezes, é saber tirar proveito disso. E você não entende no momento o porquê. O porquê está só no fim da estrada, no dia 9 de dezembro. Se tivesse ganhado hoje (sábado), tinha praticamente acabado o campeonato. É verdade! Não tinha acabado, mas tinha encaminhado muito. Mas quem sabe que com esse encaminhamento, não viria uma relaxada! Então agora é mobilização maior ainda para essa sequência”, destacou o técnico alvinegro.

Ele espera que o Atlético aproveite os três confrontos seguidos em casa para aumentar as chances de alcançar a taça: Grêmio na quarta, América no domingo e Corinthians no dia 10.

“Quarta-feira tem que estar com limite máximo de energia e motivação para uma partida bem jogada. Vamos pensar jogo a jogo. Temos três em casa, mas vamos jogar um por vez. Vamos direcionar para o duelo de quarta-feira”, disse.

Adversário

Já o Grêmio vive um pesadelo. Em 19º lugar, com 26 pontos, o time comandado por Vagner Mancini é o quarto pior visitante do Brasileiro, com três vitórias e dez derrotas.

História

Atlético e Grêmio se enfrentaram 76 vezes na história. Foram 22 vitórias do Galo, contra 33 dos gaúchos, havendo ainda 21 empates. O Alvinegro marcou 68 gols e sofreu 99.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X GRÊMIO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Diego Costa (Vargas) e Hulk

Técnico: Cuca

GRÊMIO

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Rafinha; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti, Alisson (Ferreira), Campaz (Ferreira, Darlan, Lucas Silva) e Douglas Costa; Borja

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 3 de novembro de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA), de São Paulo

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

Fonte: Hoje em Dia