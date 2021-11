Procon de Sete Lagoas já realizou mais de 1.500 atendimentos em 2021

De acordo com informações do Procon Municipal de Sete Lagoas, a unidade de atendimento ao consumidor já realizou 1.569 atendimentos entre os dias 1º de janeiro e 22 de outubro. Foram 1.136 atendimentos preliminares, 369 procedimentos administrativos e 64 consultas simples. Além do atendimento no órgão, o Procon Municipal também tem fiscalizado estabelecimentos diversos e pontuais, como supermercados e postos de combustíveis, com base na Lei Federal nº 8.078/90, sendo as abordagens de rotina, pontuais ou por reclamação.

“Devido à pandemia da Covid-19, o nosso serviço tem buscado ampliar os atendimentos progressivamente no formato eletrônico, através do e-mail institucional atendimento.procon@setelagoas. mg.gov.br e também presencial, dispondo ainda de informações pelos telefones (31) 3772-5140 ou 151″, revela Gilberto Avelar, agente do setor de Fiscalização e Reclamações do Procon.

Os setores de destaque dos atendimentos realizados estão categorizados na área Financeira, Telecomunicações, Produtos, Habitação, Saúde, Serviços Essenciais e Serviços Privados. O número de atendimentos registrados conforme os meios de consumo foram:

– Outros (Produtos e Serviços): 689;

– Estabelecimento Comercial: 492;

– Internet: 225;

– Telefonia: 144;

– Vendas a Domicílio: 14;

– Stand / Feiras / Eventos: 4;

– Reembolso Postal 1.

O Procon Municipal de Sete Lagoas fica na rua Aracajú, nº 42, bairro Canaã, ao lado do Hospital Municipal, com horário de atendimento ao público de 08h30 às 16h30 e vem atuando nas demandas das relações de consumo com o objetivo de harmonizar e sanar os conflitos entre consumidores e fornecedores. O Procon orienta: “seja um consumidor consciente!”

