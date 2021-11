Dezenove dos 26 mortos em ação policial em Varginha são identificados; saiba quem são

Outros quatro corpos envolvidos na operação policial em Varginha, no Sul de Minas, no domingo (31), foram identificados pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (3). Dos 26 mortos na ação, 19 foram identificados e 16 já foram liberados para as famílias.

De acordo com a corporação, foram feitos exames de datiloscopia pelo Instituto de Identificação e pela Polícia Federal. As técnicas são responsáveis por coletar a impressão digital das vítimas e comparar em um banco nacional. Isso ajuda na identificação e possível correlação com outros crimes já cometidos.

A atividade de investigação das Policias Civil e Federal ainda vai analisar os veículos, armas e as casas usadas pelo grupo. Existe a suspeita de que eles tenham ligação com os ataques violentos nas cidades de Araçatuba (SP), no final de agosto deste ano, assim como em Criciúma (SC), em dezembro passado, e Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 2017.

Além do trabalho de identificação dos corpos, a Polícia Civil afirma que “está em curso a investigação de fatos e circunstâncias para possíveis correlações com outros eventos”. Os corpos se encontram no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, na região Oeste de Belo Horizonte.

Das pessoas já identificadas, dez são de Minas Gerais, três são de Goiás, dois do Distrito Federal, um de Rondônia, um do Maranhão, um de São Paulo e um do Amazonas.

Veja a lista dos corpos identificados:

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO) – liberado;

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF) – liberado;

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG)- liberado;

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO) – liberado;

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG) – liberado;

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA) – liberado;

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP) – liberado;

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM) – liberado;

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG) – liberado;

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG) – liberado;

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).

