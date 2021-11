PM prende 4 dos 6 suspeitos envolvidos no crime em Paraopeba. Uma adolescente morreu e três ficaram feridas

A Polícia Militar já prendeu quatro dos seis suspeitos, envolvidos na ação criminosa que matou uma adolescente de 16 anos e deixou mais três vítimas baleadas no feriado de Finados em Paraopeba.

Diversas guarnições em diligências para a captura dos outros dois, que ainda continuam foragidos, segundo informou a Assessoria de Comunicação da PM.

O Crime

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada e outras três pessoas foram baleadas em uma ação criminosa ocorrida na noite desta terça-feira (02), na rua Altina Pereira, no bairro Chácara do Lago em Paraopeba. As vítimas são dois casais que estavam transitando pela via pública, quando foram alvejados por indivíduos que saíram de um lote vago.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram socorridas por moradores à UPA da cidade, mas a adolescente de 16 anos deu entrada na unidade de saúde sem vida, com uma perfuração na cabeça. O corpo dela foi removido ao IML de Sete Lagoas.

Dos outros três baleados, dois foram atingidos na coxa, e um homem foi encaminhado às pressas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas para procedimento cirúrgico.

Os autores fugiram por um matagal existente na região do crime. Os militares montaram uma operação para prender os autores e, ao entrar na mata, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, iniciando a troca de tiros.

Dois autores foram presos pela polícia e encaminhados para a Delegacia de Plantão. A motivação do crime seria um desentendimento entre os irmãos baleados e os indivíduos, que efetuaram os disparos.

A Polícia Civil vai investigar o crime.

Com informações do Site Teclemídia