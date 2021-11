Após fugir de abelhas, homem pula em lago e morre em ataque de piranhas, em Minas

Homem foi encontrado com lacerações em diversas partes do corpo

Um homem morreu após ter pulado em um lago de uma fazenda para fugir de abelhas, se afogado e atacado por piranhas, na tarde desse sábado (30), em Brasilândia de Minas, no Noroeste do estado.

Segundo o boletim de ocorrência, militares do Corpo de Bombeiros retornaram ontem ao local para tentar localizar o corpo, que foi encontrado a, aproximadamente, quatro metros da margem do lago, com vários membros dilacerados pelos peixes carnívoros.

O possível local do afogamento havia sido apontado pelo proprietário da fazenda, que também foi vítima do ataque do enxame de abelhas e confirmou que há uma grande quantidade de piranhas na água.

A vítima foi retirada em uma posição típica de afogamentos, vestido com camiseta, calça e meias, mas sem os sapatos.

Conforme o dono da fazenda relatou aos policiais e aos bombeiros, ele e mais dois amigos estavam pescando quando foram atacados pelas abelhas. Eles pularam no lago e, em sequência, conseguiram sair. A vítima se afogou e não voltou mais.

Sem vestígios de crime, a perícia foi acionada, mas decidiu não comparecer.

Fonte: Itatiaia.com.br