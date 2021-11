PM age rápido e prende suspeito de roubo no Centro de Sete Lagoas

No sábado, 30, após uma vítima de crime de roubo acionar a PM relatando que dois indivíduos teriam roubado sua motocicleta e um aparelho celular, a vítima conseguindo rastrear seu aparelho celular repassou informações à policia, que durante as diligências policiais tomaram conhecimento que os mesmos indivíduos estariam assaltando uma padaria no Centro de Sete Lagoas.

Diante das informações, foi desencadeada uma operação policial que culminou na prisão de um dos indivíduos D.W.F.M, 31 anos, recuperação da motocicleta e aparelho celular e apreensão de uma réplica de arma de fogo utilizada na ação .

Um dos indivíduos conseguiu evadir mas a Policia militar continua as diligências policiais para identificar e capturar o autor.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM