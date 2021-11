Em Sete Lagoas mulher vítima de estupro tentado demora acionar a PM.Suspeito não foi preso

Na madrugada de domingo, 31, por volta de 04h38 a vítima K.G.A, 28 anos, voltava da casa de um parente e quando transitava pela Av Renato Azeredo, altura da Rodoviária a mesma foi abordada por um indivíduo num veículo Ford Ka, modelo antigo utilizando-se de uma faca a obrigou a entrar no veículo e deslocou com a mesma a um certo local , onde passou a mão em seu corpo e tentou tirar suas vestes , vindo a vitima conseguido evadir do local.

Segundo a vítima, após fugir do carro procurou abrigo num posto de combustível e ficou com medo de acionar a Polícia vindo a acionar somente apos chegar na casa de amigos.

A Polícia Militar, após receber informações sobre o fato realizou patrulhamento próximo ao local do fato contudo não obteve êxito na ação, pois a vítima demorou acionar a Polícia Militar.

Com Agência Local de Comunicação-25º BPM