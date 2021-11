Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta segunda (1º/11)

1º Tempo

Maratona sem fim! Entre 28 de fevereiro e 15 de dezembro, serão 290 dias de futebol para o Atlético. Finalista da Copa do Brasil e líder do Campeonato Brasileiro, o Galo terminará o ano com 75 jogos. Segunda maior marca do clube nos últimos 10 anos. O time de Cuca entrará em campo a cada 3,8 dias, na média.

Uma verdadeira maratona, marcada pelo início das competições de 2021 apenas no último dia de fevereiro, diante do calendário de 2020 ter sido empurrado para a virada do ano, tudo por causa da Covid-19. O Atlético tem mais 09 partidas pelos pontos corridos, e a final de ida e volta contra o Athletico-PR, essas nos dias 12 e 15 de dezembro.

Apenas em 2019, ou seja, há dois anos, o torcedor do Galo viu a equipe mais vezes em ação. Naquele ano, o clube foi semifinalista da Sul-Americana, competição na qual entrou após ser eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. Era um mundo pré-pandemia.

2º Tempo

Está perto! Para o América, a permanência na elite do futebol brasileiro está cada vez mais próxima de se concretizar. Com a vitória sobre o Fortaleza, o Coelho firma mais uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro e segue invicto no Independência há 12 rodadas.

A conquista dos três pontos no último final de semana, fez com que o América chegasse aos 38 pontos e subisse o elevador para a nona posição da tabela, se estabelecendo na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e tomando uma longa distância dos quatro últimos colocados.

Para concretizar a permanência, o “número mágico” é o 45 pontos. Chegando a essa pontuação, o time americano cumpre com o objetivo primordial e pode colocar todo o seu foco na classificação para os torneios internacionais.

Mas, para isso, o Coelho ainda precisa pensar nos resultados das próximas nove partidas que tem pela frente. Dessas, quatro são em casa, além do compromisso em Belo Horizonte contra o líder, no clássico contra o Atlético, no Mineirão, partida marcada para este domingo, às 16 horas.

Por Álvaro Vilaça