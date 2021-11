Tabela da Copa Eldorado / Elétrica Norte será divulgada na próxima semana

Falta pouco mais de um mês para o início da Copa Eldorado / Elétrica Norte, em sua 29ª edição. Ao todo, 20 clubes estão confirmados na disputa.

Após um ano suspensa, em função da pandemia do novo coronavírus, a competição retorna com força total e cercada de grande expectativa, já que há intensa movimentação nos bastidores para a formação dos elencos que irão compor os times.

Para esta edição, mais de 700 atletas deverão ser inscritos, distribuídos pelos 20 clubes disputantes do torneio. Entre dirigentes, membros das comissões técnicas, jogadores, patrocinadores, colaboradores e outros, estima-se que mais de 3.000 pessoas estarão envolvidas, diretamente, no campeonato.

Estas são as equipes confirmadas para esta edição: Bar Sem Lona, Curitiba, Industrial, Águia Esporte, Expresso Progresso, NF Amigos, Sociedade Esportiva Santa Rosa, Independente Futebol Clube de Pompéu, Ideal Sport Club, Montreal Esporte Clube, AFP / Cooperlíder, Líder Automóveis e Seguros / Lontra, Paulinho Santo André, Garimpeiro / União do Morro, Reitran, CAP do Progresso, Curiango, Corinthians Esporte Clube, Serra Verde e Deportivo Raça.

Com relação ao calendário, ficou definido que o início do campeonato será no primeiro final de semana de dezembro (04) e o término deverá ocorrer dentro do mês de janeiro de 2022, desde que não haja adiamento de alguma rodada em função do período chuvoso.

A Copa Eldorado 2021/2022 será realizada mediante o cumprimento de todos os protocolos de segurança que forem definidos pelo Programa Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais.

A premiação da Copa poderá alcançar quase R$ 10.000,00, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O campeão vai receber R$ 4.000,00, o vice receberá R$ 2.000,00 e o terceiro colocado ficará com R$ 1.000,00.

Na próxima segunda-feira, dia 08 de novembro, será realizada a reunião com os dirigentes dos 20 clubes, coordenação e diretoria da Rádio Eldorado. Na ocasião serão definidos os detalhes no regulamento, o sorteio das chaves e os confrontos da primeira fase. A reunião tem início previsto para as 18:45 e será realizada na sede da Rádio Eldorado, na rua Dr. Pena, 35, 1º andar, no Centro de Sete Lagoas.

Todas as informações adicionais e as novidades que serão implementadas nesta edição da Copa Eldorado / Elétrica Norte estão sendo divulgadas nas redes sociais da Rádio Eldorado, nos veículos de comunicação parceiros do evento e na programação esportiva da emissora, nos programas Tempo Esportivo (11 horas da manhã) e Eldorado nos Esportes (5 horas da tarde).

Por Álvaro Vilaça