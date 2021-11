Torneamento Copa Cortez conquista o título da competição mais charmosa do futebol society de Sete Lagoas

Os anfitriões não decepcionaram e, de forma emocionante, conquistaram o título da Copa Cortez pela segunda vez na história. A Copa das famílias, da amizade, do charme e da caridade e filantropia terminou de maneira magnífica e deixou todos os participantes orgulhosos.

O último domingo foi de muita festa e confraternização para os participantes da Copa Cortez, em sua 4ª edição. A Copa das famílias, como ficou conhecida a competição, vem se notabilizando ao longo dos anos como um torneio muito bem organizado, de bom futebol, alegria, irreverência e amizade entre atletas, comissões técnicas, patrocinadores, amigos e familiares.

Conforme destacado em edições anteriores, neste ano de 2021, o torneio foi realizado no Sítio Tamanho do A, no bairro Tamanduá, em Sete Lagoas.

Com ótima presença de público e jogos sensacionais, foram conhecidos os campeões das taças de Ouro e Prata desta temporada.

Na decisão da Taça de Prata, Razena e Gellak fizeram uma partida de altíssimo nível e de muitos gols. Quem esteve presente no Sítio Tamanho do A não teve dúvidas em afirmar: Foi o jogo dos belos gols e eles, de fato, saíram em profusão. O placar final apontou vitória do Razena por 9 x 4. O time da traíra sem espinho levantou o troféu de campeão da Taça de Prata.

Na segunda partida do domingo, aconteceu a tão esperada decisão da Taça de Ouro. O confronto entre Torneamento Cortez e Róbston Imóveis foi muito equilibrado, com alguma supremacia em termos de volume de jogo para a equipe do empresário Robão. Com grande disciplina tática entre os atletas das duas equipes, que marcaram demais, os espaços foram reduzidos e as chances de finalizações perigosas dos dois times foram poucas. Ainda assim, nas oportunidades claras a favor do Róbston Imóveis, brilho o goleiro Mathes, o menos vazado da competição. O jovem arqueiro teve uma atuação de gala na grande decisão.

Com o empate no tempo normal, a decisão do título foi para os pênaltis e, mais uma vez, Matheus foi determinante para a conquista do troféu, defendendo o penal cobrado por Ivan.

Converteram para o Torneamento Cortez: Cláudio Maia, Léo e Itagiba. Para o Róbston Imóveis converteram Pedrinho e Anderson. Placar final: 3 x 2 para os blues.

Agora, o Torneamento Cortez é o maior campeão da história do torneio. Vejam o ranking:

Torneamento Cortez: 02 títulos

Razena e Róbston Imóveis: 01 título

Gellak e Agrodog: 0

Algumas estatísticas da 4ª Copa Cortez de Futebol Society:

Goleiro menos vazado: Matheus – 13 gols (Kafunga e Regino: 20 gols; Claudinei 21 gols)

Artilheiro: Ivan – 13 gols (Curvelinho e Rato: 08 gols)

Destaque do campeonato: Matheus (goleiro do Torneamento Cortez)

Gol mais bonito: Álvaro Vilaça (atacante do Razena)

No fim, como de costume, aconteceu a tradicional confraternização entre os atletas, seus familiares e convidados, com shows musicais e muita animação.

Os jogos e entrevistas das semifinais e finais estão disponíveis no canal do you tube da Copa Cortez. Vale a pena conferir!

O fechamento da competição de futebol society mais charmosa de Sete Lagoas e região foi apoteótico e já deixou um gostinho de “quero mais” e um sentimento de saudade para a 5ª edição, que poderá contar, inclusive, com a inserção de uma sexta equipe na disputa.

O sheikh Razena Al-Hamad comemorou muito a conquista da Taça de Prata diante da Gellak e pagou uma bela premiação aos seus atletas.

Por Álvaro Vilaça