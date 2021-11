Cruzeiro anuncia Vinicius Lordello como novo diretor de comunicação

Vinicius Lordello é o novo diretor de comunicação do Cruzeiro. O profissional tem dupla graduação (Ciências Sociais e Direito), Mestrado em Gestão de Reputação do Esporte, além de Pós-graduação em Jornalismo Esportivo e MBA em Gestão e Marketing Esportivo.

Ele já teve passagens pelo Banco Itaú e o Santos e é professor na CBF Academy.

“O Cruzeiro tem identidade com valores incríveis. Estou entusiasmado e tenho clareza de que, ao cuidarmos da comunicação do clube, trabalharemos para fortalecer uma das maiores marcas do futebol”, comentou o novo diretor de comunicação da Raposa.

Lordello ocupa o lugar de Alisson Guimarães, que deixou o Cruzeiro na última semana. Outro que tinha atribuições à comunicação, Rodrigo Moreira segue à frente da pasta de marketing e inovação, com foco na geração de negócios para o clube, áreas que englobam marketing, eventos, eSports e gestão de arena.

Fonte: Hoje em Dia