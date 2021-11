‘Ponto de equilíbrio’ no Atlético, Allan vai completar cem jogos com a camisa alvinegra

O volante Allan fará seu jogo de número 100 pelo Atlético, contra o Grêmio, nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, em partida adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista chegou ao time em janeiro de 2020 e tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Nas duas temporadas disputadas, até agora, Allan o atleta ganhou prestígio junto ao elenco, sobretudo neste ano, se tornando um ponto de equilíbrio no Galo.

São 99 jogos, 60 vitórias, 22 empates e 17 derrotas. Ainda não marcou gol pelo Atlético e colaborou com duas assistências, no Campeonato Mineiro de 2020, sendo uma para Maílson, nos 5 a 0 sobre o Tupynambás, e a outra para Marquinhos, no empate em 1 a 1 com o Tombense.

Na Era Jorge Sampaoli, Allan era conhecido pelo excesso de cartões amarelos e suspensões e por um estilo colérico de atuar. Ainda no começo da fase com Cuca, viveu oscilações em relação à titularidade, mas, como evidenciado nos últimos meses, o volante se tornou uma das peças de confiança do técnico, quase sempre ao lado de Jair. Para o centésimo duelo, não deve ser diferente.

Recentemente, o volante afirmou que sua evolução tem muito a ver com o momento em que o time está. “Estou mais maduro, mas com a mesma cabeça. (…) O coletivo indo bem, e automaticamente cada um vai se destacando na sua posição”, disse.

Fonte:Hoje em Dia