Em Sete Lagoas, campeonato de truco termina em facadas no final de semana

Na tarde do dia 31 de outubro, por volta das 16 horas , a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de crime ocorrido em Bar no bairro Montreal, em Sete Lagoas.

Ao chegar no local , os militares tiveram informações que estava tendo um campeonato de truco no local e alguns participantes se desentenderam e vieram a brigar no local , sendo que determinado momento o suspeito O.L.O, 29 anos teria desferido duas facadas no J.Q.L, 33 anos.

Quando chegaram ao local dos fatos, a vitima já havia sido socorrida ao HPS e o suspeito já havia evadido do local.

A Policia Militar realizou diligências com objetivo de localizar o suspeito do crime, mas não foi encontrado.

Com Agência Local de Comunicação-25º BPM