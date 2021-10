Duelo de artilheiros: Hulk chega em alta no Atlético, enquanto Gabigol vive pior fase no Flamengo

Entre tantas estrelas em campo, quando a bola rolar no Maracanã, os holofotes estarão voltados com mais força para os artilheiros Hulk e Gabriel Barbosa. Esperanças de gols para Atlético e Flamengo, respectivamente, os dois atacantes chegam ao duelo deste sábado (30) em momentos antagônicos.

O camisa 7 do Galo se consolida como o jogador mais decisivo do Brasileirão. Além de ser vice-artilheiro da competição, com 11 gols marcados (um a menos que Gilberto do Bahia), Hulk distribuiu seis assistências.

Na última quarta-feira, o atacante atleticano ainda se isolou na artilharia da Copa do Brasil, com seis gols marcados. Em 2021, ele já soma 26 tentos em 56 jogos.

Curiosamente, em toda a história do futebol brasileiro, somente um jogador foi o maior goleador tanto do Brasileirão quanto da Copa do Brasil numa mesma temporada: Gabigol. Com a camisa do Santos, o agora ídolo rubro-negro levou os dois prêmios em 2018.

Agressões no Maracanã

A idolatria de Gabriel Barbosa na Gávea, entretanto, vive seu momento mais turbulento. Sem marcar gols há oito partidas, ele passa por seu maior jejum desde que chegou ao Flamengo.

As críticas se tornaram mais pesadas depois da eliminação da equipe carioca na semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira (27), com derrota para o Athletico-PR por 3 a 0.

No caminho para o vestiário, Gabriel foi atingido no rosto por um copo cheio de cerveja. Já no estacionamento do Maracanã, sua mãe foi ofendida e ameaçada por torcedores do Flamengo.

Em resposta às agressões, o jogador divulgou uma carta nas redes sociais. “Isso é o futebol, e sei que no Flamengo temos de vencer e queremos vencer sempre, sempre com respeito e dedicação à instituição que defendemos. Mas JAMAIS aceitarei agressões, falta de respeito e xingamentos, principalmente aos meus familiares, que tanto se dedicaram para que eu pudesse estar aqui hoje”, disse.

Nessa sexta-feira (29), ele se encontrou com torcedores que foram até o Ninho do Urubu.

Diante do Atlético, o camisa 9 tenta retomar seu faro de artilheiro. No Brasileirão, ele marcou apenas seis gols. Até aqui, o título de principal goleador da equipe carioca na competição pertence a Bruno Henrique, com nove tentos.

Provável escalação do Atlético

Todos os jogadores do Atlético estão aptos a enfrentar o Flamengo no Maracanã, já que a equipe não tem suspensos e conta com a volta de Mariano e Savarino. Os dois jogadores se recuperaram de pubalgia e estão com a delegação no Rio de Janeiro.

Se Cuca não fizer alterações em relação à equipe que venceu o Cuiabá na rodada passada do Brasileirão, o Galo entrará em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Entre as opções para a escalação, além dos recuperados Mariano e Savarino, o treinador atleticano tem ainda o centroavante Diego Costa, que foi titular na vitória sobre o Fortaleza na última quarta-feira e marcou um gol.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com quatro jogadores para o duelo com o Atlético: Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas e Filipe Luís.

O lateral-esquerdo Filipe Luís sentiu dores na panturrilha esquerda e foi submetido a exames que detectaram a lesão.

O meia Diego Ribas também teve constatada uma lesão, mas no músculo reto femoral da coxa direita. No entanto, ele já não enfrentaria o Galo por ter de cumprir suspensão automática.

Arrascaeta, por sua vez, ainda se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto Pedro foi submetido a uma cirurgia no joelho direito.

Já o zagueiro David Luiz será reavaliado antes da partida contra o Atlético. Ele se recuperou de lesão sofrida no início da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético é formada por: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael (Thiago Maia); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Fonte: Hoje em Dia