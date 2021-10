Em Sete Lagoas, PM prende suspeita de furto em loja e recupera produtos

Na tarde dessa sexta -feira (29), após a Polícia Militar ser acionada para ocorrência de crime de furto em loja do Centro da cidade recebeu informações, que a suspeita estaria dentro de ônibus coletivo.

Foram realizadas diligências policiais com interceptação do coletivo, onde os militares após abordagem da suspeita confirmaram se tratar da autora do crime, sendo realizada sua prisão, recuperação do material subtraído no comércio ( 05 carteiras e 31 colares) além da apreensão de um aparelho celular com queixa furto.

Com Agência Local de Comunicação-25º BPM