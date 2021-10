Projeto Trilhas do Futuro terá evento para identificar as principais demandas do setor produtivo

A participação das empresas instaladas em Sete Lagoas é de suma importância para que as demandas sejam identificadas.

Com apoio da prefeitura de Sete Lagoas, está marcado para a próxima quinta-feira, 4, uma etapa do projeto “Trilhas do Futuro”, coordenado pelo Governo de Minas. O evento será às 10 horas, em formato online, e terá o intuito de mapear as demandas de ocupações e formações profissionais do setor produtivo mineiro.

A participação das empresas instaladas em Sete Lagoas é de suma importância para que as demandas sejam identificadas, possibilitando alinhar as futuras vagas que serão ofertadas às necessidades e tendências do mercado.

O evento é aberto e as inscrições devem ser feitas PELO LINK.

O PROJETO

O “Trilhas do Futuro” é uma iniciativa do Governo de Minas que tem como objetivo ofertar, gratuitamente, aos jovens, cursos técnicos de formação profissional com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e de expertise de instituições públicas e privadas. No primeiro edital foram ofertadas, ao todo, 75 ml vagas em 110 municípios mineiros com 58 opções de cursos técnicos.

CRONOGRAMA DO EVENTO

10h Abertura: Vídeo Institucional sobre o “Mapeamento das Demandas do Setor Produtivo” – Trilhas do Futuro

10h05h Considerações iniciais:

Flávia Paola Félix Meira – Coordenadora Geral do EMTI e Profissional – Secretaria de Educação – SEE/MG

Raphael Rodrigues – Subsecretário de Trabalho e Emprego – Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESE/MG

Kathleen Garcia – Subsecretária de Promoção de Investimento e Cadeias Produtivas – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE/MG

10h25 Apresentação do 2º Mapeamento da Demanda de Ocupações e Formações Profissionais

Guilherme Lobato, Assessoria Estratégica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico/MG

Lucas Evêncio, Assessoria Estratégica da Secretaria de Educação/MG

10h35 Cases de empresas participantes do 1° Mapeamento de Demandas

10h45 Q&A;

11h Encerramento

por Ascom Prefeitura