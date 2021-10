Prefeitura de Sete Lagoas melhora estrutura da saúde para os usuários e seus acompanhantes

Os itens comprados pela administração municipal são de uso permanente e, entre eles, estão cadeiras de rodas, poltronas reclináveis para acompanhantes, carros maca e cadeiras de banho

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu o maior investimento na área de saúde pública da história de Sete Lagoas nos últimos 18 meses e esta estratégia é contínua. Nesta quinta-feira, 28, o prefeito Duílio de Castro foi ao Hospital Municipal vistoriar novos equipamentos que foram adquiridos para oferecer mais conforto e segurança aos pacientes e seus acompanhantes.

Os itens comprados pela administração municipal são de uso permanente e, entre eles, estão cadeiras de rodas, poltronas reclináveis para acompanhantes, carros maca e cadeiras de banho. “São 325 itens para equipar diversas unidades. Um investimento que permite reforçar ainda mais o atendimento humanizado proposto desde o início de nossa gestão. Aproveito a oportunidade para agradecer todos os servidores da saúde que trabalharam intensamente no período crítico da pandemia e continuam fazendo a diferença na oferta de atendimento ao cidadão”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Todos os equipamentos já foram integrados a estrutura da saúde pública municipal. Atenção Primária ou Secundária e ainda todo o sistema de Urgência e Emergência ganham melhores condições para receber os usuários. “Estamos dando continuidade ao investimento que sempre fazemos para garantir atenção e cuidados aos usuários. Tudo isso representa um grande avanço no atendimento SUS”, explica Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

Maior referência do atendimento pelo SUS para 34 municípios, o Hospital Municipal realiza mais de 80 mil procedimentos por ano. Quem atua na linha frente agradece as melhorias e também solicita a cooperação do usuário na conservação dos novos equipamentos. “Agradeço em nome de toda nossa equipe mais este aporte de investimento da Prefeitura. Uma nova estrutura que certamente vai amenizar o sofrimento da população e permitir melhor assistência. Peço ao usuário que nos auxilie na manutenção dessa estrutura que é para todos nós”, declarou Dr. Thiago Melo, diretor do Hospital Municipal.

Para esta mudança de realidade nas unidades de saúde, a Prefeitura de Sete Lagoas disponibilizou mais de R$ 300 mil. Um investimento certo que, com certeza, vai fazer bem para muitas pessoas.

por Ascom Prefeitura