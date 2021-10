Grupo Zelo planeja acolhimento para visitantes de cemitérios no dia de Finados; confira a programação

Empresa também criou plataforma gratuita para homenagens e compartilhamento de vídeos em redes sociais

No dia 02/11 o Grupo estará presente em mais de 120 cemitérios, em cerca de 80 cidades no Brasil, 38 delas em Minas Gerais, como Abaeté, Alfenas, Barbacena, Bom Despacho, Congonhas, Ipatinga, Ouro Preto, Sete Lagoas e Viçosa.

Este ano, a empresa criou uma plataforma digital para criação e compartilhamento de vídeos de recordação e homenagem aos entes queridos, de forma gratuita, e ainda, entre outras ações e atividades, vai doar todo o valor arrecadado com a adesão aos seus planos, no dia 2 de novembro, para o projeto da ONG Black Jaguar, para contribuir com o plantio de 1,7 bilhão de árvores em 2600 km de extensão, formando o Corredor da Biodiversidade do Rio Araguaia.

Em Sete Lagoas, o Grupo Zelo terá equipes nos cemitérios Santa Helena, Parque Boa Vista e Central acolhendo e prestando apoio aos visitantes, bem como distribuindo material institucional.

Programação Nacional

Com o aumento da taxa de vacinação da população, este ano é esperado um fluxo maior de pessoas nos cemitérios para homenagear seus entes queridos no feriado de Finados. O Grupo Zelo organizou uma programação especial de acolhimento aos visitantes, que incluirá celebrações religiosas, atendimento presencial e atividades como cuidados com a saúde, no período de 30 de outubro a 2 de novembro, em cinco cemitérios do Grupo: Jardim das Paineiras (Araguaína-TO), Parque da Colina (Belo Horizonte-MG), Belo Vale (Santa Luzia-MG), Parque da Colina (Niterói-RJ) e Memorial Guarulhos (Guarulhos-SP).

Durante os dias de maior fluxo nos cemitérios, haverá equipes disponíveis para atendimento aos visitantes e auxílio na busca dos jazigos. Já no dia 2 de novembro, haverá músicos e celebrações religiosas, com destaque para a Missa de Finados que será realizada por Dom Walmor de Oliveira Pereira, Arcebispo de Belo Horizonte, no Cemitério Parque da Colina, às 17h. Além disso, haverá participação dos educandos do Instituto Mano Down em atividades de acolhimento aos visitantes e em apresentações musicais durante missas, em Belo Horizonte e em Santa Luzia. Os visitantes poderão também medir a pressão arterial, entre outras atividades disponíveis nas tendas da Ducash, clube de benefícios do Grupo Zelo.

Para quem não poderá prestar homenagem presencialmente, a principal novidade é a plataforma oferecida pela empresa no âmbito da campanha “Quem a gente ama está sempre presente”. Nela, será possível fazer upload de fotos e criar vídeos de recordação em homenagem a entes queridos para compartilhamento em redes sociais. O serviço é gratuito e estará disponível a partir do dia 25 de outubro, permanecendo ativo por todo o mês de novembro.

Além disso, o Grupo Zelo vai realizar a transmissão exclusiva de duas missas de Finados pelo seu canal do YouTube: a do Santuário de Aparecida do Norte e a do Santuário da Vida, de Ribeirão Preto.

Especificamente no dia 2 de novembro, as equipes do Grupo Zelo também estarão presentes com sua estrutura em cerca de 120 cemitérios distribuídos em mais 80 cidades de oito estados e no Distrito Federal.

A empresa garante que todas as medidas sanitárias para prevenção ao coronavírus serão rigorosamente adotadas, incluindo aferição de temperatura na entrada dos cemitérios do Grupo Zelo e controle do número de visitantes em todos os dias de programação.

Ação Social

Este ano, o Grupo Zelo vai destinar o valor arrecadado com a adesão de novos planos funerários vendidos no dia 2 de novembro para o plantio de árvores no Corredor de Biodiversidade do Araguaia, área com 2.600 km de comprimento e 40 km de largura distribuídos ao longo das margens de todo o Rio Araguaia e parte do Rio Tocantins. Segundo a Black Jaguar, ONG responsável pelo projeto, esse será o maior corredor de natureza no mundo e um dos maiores projetos de reflorestamento da América do Sul. As doações do Grupo Zelo contribuirão para o plantio de árvores – no total, o projeto da Black Jaguar prevê o plantio de 1,7 bilhão de árvores de mais de 50 espécies nativas. No longo prazo, o reflorestamento contribuirá para o incremento da biodiversidade, do ciclo da água e das questões climáticas em escala global.

SERVIÇO:

Plataforma para criação de homenagem digital, a partir de 25/10: lp.grupozelo.com/semprepresente

Funcionamento dos cemitérios do Grupo Zelo – Jardim das Paineiras (Araguaína TO), Parque da Colina (Belo Horizonte-MG), Belo Vale (Santa Luzia-MG), Parque da Colina (Niterói-RJ) e Memorial Guarulhos (Guarulhos-SP): de 30/10 a 02/11, das 7h às 18h.

Programação do dia 02 de novembro:

Cemitério Parque da Colina (Belo Horizonte-MG)

09h: Missa com Pe. Manoel Godoy.

11h: Missa com Pe. Manoel Godoy.

15h: Missa com Pe. Manoel Godoy.

17h: Missa com Arcebispo Dom Walmor de Oliveira Pereira e apresentação de Dudu do Cavaco, do Instituto Mano Down, com o Maestro Daniel durante a missa.

Cemitério Belo Vale (Santa Luzia-MG)

10h: Missa com Pe. João Lucena e apresentação do coral dos educandos do Instituto Mano Down.

16h: Missa com Pe. José Carlos.

Cemitério Parque da Colina (Niterói-RJ)

09h: Culto com Pastor Valdir Brasil.

10h: Missa com Pe. Josiel da Silva Azeredo.

16h: Missa com Pe. Paulo Kolwacsky.

17h: Culto com Pastor Valdir Brasil.

Memorial Guarulhos (Guarulhos-SP)

10h: Missa com Pe. Edinaldo.

15h: Missa com Pe. Edinaldo.

Cemitério Jardim das Paineiras (Araguaína-TO)

08h: Missa com Pe. Éder Carlos.

10h: Culto com Miss ° Eulálio Lemes.

16h: Missa com Pe. Edson Neves.

Programação completa e endereços dos cemitérios disponíveis em: www.grupozelo.com

Transmissão online das missas de Finados:

Canal do Grupo Zelo: https://www.youtube.com/channel/UC8V0t2S-AykZ3Uuk5o0iYvg Missa do Santuário de Aparecida do Norte: 02/11, às 9h.

Missa do Santuário da Vida, de Ribeirão Preto: 02/11, às 19h.

