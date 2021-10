Alê reforça sentimento para partidas do América-MG contra times do G-4: “Não vai se resumir a esses dois jogos”

Alê, que foi autor do segundo gol na vitória do Coelho sobre o Santos, afirmou que jogou melhor na última partida, mas destacou o trabalho do técnico Marquin

– O Marquinhos quer essa verticalidade, mas também vem nos cobrando muito para ter esse jogo mais apoiado, esse jogo de posse, principalmente quando a gente estiver na frente do placar, para fazer com que o adversário se desgaste, correndo atrás da bola. Talvez nesse sentido, o estilo de jogo do Marquinhos possa me favorecer.

Para as próximas partidas, não deve ser diferente. Marquinhos precisa neutralizar o ataque ofensivo do Fortaleza e do líder Atlético-MG. Para isso, desgastar os principais jogadores de cada time será essencial para que o América comande o jogo. Sendo assim, a preparação para as partidas estão focadas em contenção de erros e aproveitamento do que está bem definido.