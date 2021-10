Entidades de classe comemoraram aquecimento da economia promovido pela Prefeitura de Sete Lagoas

O cronograma de pagamentos de servidores anunciado pela Prefeitura de Sete Lagoas para o fim de ano gerou ótimas expectativas para a economia local. Certamente, atividades comerciais de todos os ramos devem se preparar para o aquecimento das vendas. Este foi o tema de uma reunião entre o prefeito Duílio de Castro e representes das principais entidades de classe do setor comercial e empresarial da cidade realizada nesta quinta-feira, 28.

A escala de pagamentos da Prefeitura é abrangente e define o depósito dos salários de novembro e dezembro para o último dia útil de cada mês. A administração municipal também marcou para o dia 10 de dezembro o pagamento integral do 13º salário e ainda a retomada do cronograma de acertos rescisórios, iniciado em 2020 quando, no dia 17 de dezembro, será depositada mais uma parcela deste recurso.

Somado ao pagamento do mês de outubro, realizado na última quinta-feira, 28, a Prefeitura vai injetar aproximadamente R$ 100 milhões na economia em um prazo de apenas dois meses. “É muito importante a integração do poder público com a iniciativa privada neste momento tão importante. Nosso planejamento financeiro permitiu manter todos os pagamentos em dia, garantido este aporte enorme de recursos em nossa economia neste período. Agora é hora de o servidor prestigiar o nosso comércio e para isso ele deve estar preparado”, comentou Duílio de Castro.

A reunião contou com a participação de Geraldir Alves, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Egito Ribeiro, diretor do Sindcomércio e José Roberto da Silva, presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas. As lideranças revelaram ótimas expectativas e ainda agradeceram a administração por proporcionar esta realidade.

“Aproveitando esta injeção de recursos que a Prefeitura coloca na praça, a CDL lançou a campanha Natal Mágico, que tem como objetivo impulsionar as compras do fim de ano. Não tenho dúvida que teremos um comércio pujante e nossas lojas estão preparadas com uma forte diversificação de produtos”, declarou Geraldir Alves.

Este ano, o aquecimento do comércio ainda será motivado pelo avanço de Sete Lagoas no combate à Covid-19, quando mais de 325 mil doses da vacina já foram aplicadas. “Agradeço a administração municipal, que tem olhado muito por todos os segmentos da sociedade. Estamos depositando muita confiança nos dias de hoje após aquele período complicado da pandemia no fim do ano passado. Acredito que este Natal será o melhor dos últimos dez anos”, destacou Egito Ribeiro, diretor do Sindcomércio.

A escala de pagamentos da Prefeitura divulgada antecipadamente permite também o planejamento para as compras de fim de ano. O servidor tem a certeza de que exatamente nas datas divulgadas o recurso estará em sua conta.