Confira as ofertas de emprego disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (29)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

FRESADOR:

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA OU CURSO EM ANDAMENTO OU COMPLETO NA FUNÇÃO

TORNEIRO MECÂNICO

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA OU CURSO EM ANDAMENTO OU COMPLETO NA FUNÇÃO

ELETRICISTA: realizar a montagem de componentes elétricos em painéis. Executar testes elétricos, ligações de componentes, utilizar ferramentas manuais como furadeira, chaves diversas. Realizar pintura de barramentos dos painéis com o uso de pistola a ar comprimido.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSOS: NR 10 E NR35 – DISPONIBILIDADE DE VIAGEM

MOTORISTA DE ÔNIBUS: transporte de passageiros para empresas

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA (COM ONIBUS) – CNH:D – CURSO TRANSP. DE PASSAGEIROS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA: realizar as atividades de carga e descarga, armazenagem, separação, descarga em entregas a clientes, conforme demanda de produtos comercializados pela empresa (cimento)

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA –

MOTORISTA CARRETEIRO: trabalhar na cidade Sete Lagoas, viagens curtas em cidades vizinhas (ex.:Curvelo, Baldim, Paraopeba…)

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: E

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (MOTOCHAPA): realizar entregas em Sete Lagoas e cidade vizinhas, disponibilidade de horário, necessário sareamento de carga para o auxiliar de carga e descarga.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: desenvolvimento de ações assistenciais de enfermagem sob supervisão; aferição e registro de sinais vitais; realização de curativos; administração de medicamentos (se necessário)

CURSO TÉCNICO COMPLETO NA FUNÇÃO – REGISTRO ATIVO

LAVADOR DE VEÍCULOS: lavagem interna e externa de veículos removendo detritos, pó e sujeira em geral, utilizando máquinas pneumáticas, aspiradores de pó, escovas e materiais similares, manobras de veículos.

FUNDAMENTAL COMPLETO – CNH: B – ESCALA 12X36 – DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA: realizar descarregamento de caminhões e carretas, fazer lançamentos de planilhas quanto a medição de volume, acompanhar estoque de armazenamento.

ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: D – ESCALA: 12X36

AJUDANTE DE ELETRICISTA: realizar atividades em canteiro de obras, auxiliando na desmontagem, montagem de painéis, instalações, infraestrutura e redes elétricas.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

PINTOR: construção civil

EXPERIÊNCIA: COMPROVADA NA CARTEIRA

SERVENTE

EXPERIÊNCIA: COMPROVADA NA CARTEIRA

PEDREIRO:

EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVAO: experiência com descarga de carvão

EXPERIÊNCIA: 03 MESES NA CARTEIRA

MECÂNICO DE AR CONDICIONADO: manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração e ar-condicionado;

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – FUNDAMENTAL COMPLETO

TÉCNICO DE AR CONDICIONADO: atuar realizando a análise e diagnóstico dos problemas relacionados ao produto Ar-Condicionado em clientes e produção de relatórios técnicos.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA- CNH:B- CURSO TECNICO( ELETRICA/MECANICA)

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA: experiência comprovada na função como conferente de mercadorias, separação, movimentação e inventário. Desejável experiência com coletor de dados.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO

EMPACOTADOR: auxiliar a operadora de caixa no registro de compras, transferir compra para o carrinho, se necessário levar até o estacionamento e organizar carrinhos, devolução de mercadorias.

EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGE – ENSINO MEDIO COMPLETO

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS: Desejável experiência como fiscal de prevenção de perdas em comércios atacadistas ou varejistas.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES – ENSINO MEDIO COMPLETO

FISCAL DE CAIXA: Experiência com fechamento de caixa, sangria, tesouraria e atendimento ao cliente pessoal.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO –

AÇOUGUEIRO: Experiência comprovada na função de açougueiro. Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, limpeza de carnes, atendimento ao balcão.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO COMPLETO

AJUDANTE DE AÇOUGUE: Cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, embalar e precificar produtos para exposição, prestar atendimento ao cliente no balcão, efetuar o recebimento e armazenamento de mercadoria.

EXPERIÊNCIA: NÃO EXIGE – ENSINO MEDIO COMPLETO

SOLDADOR: experiência com solda TIG

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS: confeccionar gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas; preparar peças da estrutura; montar, instalar e recuperar.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO

DESIGNER GRÁFICO: atendimento ao cliente, realizar orçamentos, realizar vendas, desenvolvimento de layout, desenvolvimento de offset, silk, impressão digitar, rounter, carimbos, broches, botons. Elaborar projetos para fachadas, placas e luminosos, executar alguns acabamentos.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL: necessário experiência em escritório de contabilidade

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL: necessário experiência em escritório de contabilidade

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS EM CERAMICA: auxiliar na fabricação dos tijolos, limpeza em geral, carregamento dos produtos.

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – DESEJÁVEL RESIDIR PROXIMO AO BAIRRO JK

VAGA EXCLUSIVA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

PORTEIRO: controle de entrada de pessoas e veículos – SOMENTE PARA PCD

ENSINO MÉDIO COMPLETO – INFORMATICA BÁSICA

ENCARREGADO DE EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS: coordenar a equipe

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: B

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL: manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: serviços braçal, pesado, limpeza em geral.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO

JARDINEIRO: limpeza, conservação dos jardins.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO

VAGA EXCLUSIVA PCD ( PESSOAS COM DEFICIENCIA)

AUXILIAR DE COZINHA: auxiliar no preparo de refeições em larga escala – SOMENTE PARA PCD

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO – FUNDAMENTAL COMPLETO

MARCENEIRO: experiência com moveis planejados

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA

OPERADOR DE CAIXA:

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MEDIO – DISPONIBILIDADE DE HORARIO

VENDEDOR PORTA A PORTA: venda de produtos de limpeza e higiene em Sete Lagoas e região

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA EM VENDAS EXTERNAS CNH:A – FUNDAMENTAL COMPLETO

ESTÁGIO EM FARMACIA

NECESSÁRIO ESTAR CURSANDO A PARTIR DO 6º PERIODO DE FARMACIA

TOPÓGRAFO

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO – CNH: B- MEDIO COMPLETO OU TEC.NA AREA

EMPREGADA DOMESTICA: limpeza em geral e cozinhar- Disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo

EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA –

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA: manutenção preventiva, preditiva e corretiva em empilhadeiras.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH:B – FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO: auxiliar o mecânico de refrigeração na execução do serviço no ramo da refrigeração com foco no setor industrial e comercial.

EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO- CNH: AB OU B – CURSO TECNICO (ELETRICA/MECANICA)

ASSISTENTE FISCAL: ampla experiência na área fiscal, preferencialmente em escritório de Contabilidade, no Simples Nacional e no Lucro Presumido. Conhecimento no sistema ALDERTADA.

EXPERIENCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – SUPERIOR EM ANDAMENTO/COMPLETO: CONTÁBEIS

VENDEDOR EXTERNO: Realizar atendimentos e negociações com clientes externos.

EXPERIÊNCIA: 6 MESES NA CARTEIRA EM VENDAS – CNH:B – VEÍCULO PRÓPRIO – DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS.

COSTUREIRA GERAL:

EXPERIÊNCIA: 03 MESES NA FUNÇÃO – FUNDAMENTAL COMPLETO

Telefone (31) 3697-5900

COM UAI/Sine