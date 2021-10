Dia do Servidor: Coourb promove palestra sobre inovação no setor público

É possível inovar no setor público? Esta foi a questão que norteou a palestra realizada na ACI Sete Lagoas em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira, 28 de outubro. O evento foi promovido pela Coordenadoria de Ordenamento Urbano (Coourb), departamento da Central do Contribuinte (Cecon) da Prefeitura de Sete Lagoas.

O evento teve, na abertura, a participação musical dos servidores Suellen Siqueira (voz) e Márcio Nascimento (violão) e uma palavra do prefeito Duílio de Castro. Mesmo com uma agenda cheia em função dos compromissos e também do dia do servidor, o preito fez questão de deixar sua mensagem. “Vocês são os responsáveis pela arrecadação do Município e temos que facilitar a vida de quem quer ficar em dia com a cidade e também de quem quer empreender nela. Temos que ser amigos dos empreendedores. Temos que deixá-los empreender para depois fiscalizar e não o contrário. Não podemos dificultar a vida de quem quer investir aqui”, disse.

Na sequência, o coordenador da Coourb, Jonas Felisberto, lembrou aos servidores que “é no serviço público onde passamos a maior parte das nossas vidas, por isso precisamos de um bom ambiente de trabalho. Temos que equilibrar o físico, o emocional e o espiritual”, e apresentou como palestrante o administrador, especialista em Estratégia de Negócios e mestre em Administração Rainério Avelar.

Em sua fala, Rainério apontou as semelhanças e diferenças da iniciativa privada e do setor público e lembrou que ambos devem servir e resolver problemas. “Além disso, temos sempre que inovar. Como? Por meio de leis, pensar em fazer melhor e mais rápido, estimular a criatividade, modificar antigos costumes, criar novos caminhos e estratégias, facilitar processos e experimentar”, frisou. Encerrando o evento, houve sorteio de brindes entre os servidores presentes e um coffee break de confraternização.