Pedalada Rosa leva quase 400 ciclistas às principais ruas da cidade contra o câncer de mama

A Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) foi o ponto de partida, na noite desta quinta-feira, 28, da Pedalada Rosa, evento solidário que arrecadou alimentos e também levou conscientização em alusão à campanha Outubro Rosa, no combate ao câncer de mama. O prefeito Duílio de Castro participou da abertura do evento e anunciou que Sete Lagoas em pouco tempo vai se tornar a “cidade das pedaladas”. “Teremos vários quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Começaremos os trabalhos ainda esse ano e seguiremos no ano que vem. Queremos mais eventos como esse, que unam esporte e conscientização”, disse o prefeito.

O evento, que contou com a adesão de quase 400 ciclistas, foi organizado pelo grupo de ciclistas “Sem Destino MTB” e Starbike Bicicletaria, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans. O trajeto passou pela orla da Lagoa Paulino, pela Lassance Cunha, seguiu pela rua Santana até o Parque Nautico do Boa Vista, passou pela Av. José Sérvulo Soalheiro até a Feirinha do Morro Vermelho. Depois, seguiu pela Av. Pref. Alberto Moura sentido Norte-Sul, onde retornou em direção ao centro da cidade, terminando novamente na Praça da Feirinha, em um percurso de 12,5Km. Na chegada, houve o sorteio de vários brindes.

A Pedalada Rosa é uma ação sem fins lucrativos, com arrecadação de leite e café para o Centro de Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças. “A pedalada veio com esse objetivo, de valorizar esse relevante tema de saúde pública que é a Campanha Mundial Outubro Rosa e conscientizar da importância dos cuidados como o autoexame e o diagnóstico precoce do câncer de mama”, afirmou a coordenadora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia.