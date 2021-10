Via 040 inicia operação especial para o feriado de Finados

Concessionária não interditará faixas para obras e informa dicas sobre condução em período de chuvas

28 de outubro de 2021 – A Via 040 inicia, amanhã, a operação especial para os dias de feriado prolongado de Finados. A concessionária estima aumento de aproximadamente 17% do tráfego comparado aos dias normais. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos horários de tráfego mais intenso. As equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos no período.

Época de chuvas exigem cuidados extras na condução

Nesta época do ano, aumentam as possibilidades de incidência de chuvas em todo o Sudeste e Centro-Oeste, e o motorista que trafega pelas rodovias deve redobrar a atenção na condução. A chuva é um dos principais fatores de risco para a segurança viária, pois ela tende a reduzir inesperadamente a visibilidade, elevando ainda mais os riscos na direção. Ao se deparar com situações de chuvas e pista molhada, os condutores devem reduzir a velocidade e manter distância dos demais veículos.

Além disso, a prevenção é o melhor caminho quando o motorista vai enfrentar condições atípicas. A Via 040 recomenda checar previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade. Outra recomendação importante durante o período de chuvas é ligar o ar-condicionado do veículo antes que o vidro do para-brisa comece a embaçar e a prejudicar a visibilidade.

Qual melhor horário para viajar? Conheça os horários com maior fluxo:

• Sexta-feira (29/10) – Tráfego intenso a partir das 16h – Fluxo de saída

• Sábado (30/10) – Tráfego intenso das 7h às 14h – Fluxo de saída

• Domingo (31/10) – Tráfego normal

• Segunda-feira (01/11) – Tráfego normal

• Terça-feira (02/11) – Tráfego intenso das 13h às 19h – Fluxo de retorno

Como passar pelo pedágio pelas pistas automáticas?

Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O uso de tags de pagamento automático permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no site da concessionária.

Como consultar as condições de tráfego?

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego, 24h, pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040.

Precisa de auxílio no trecho e não sabe onde está?

Na BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora as placas de sinalização possuem uma “carteira de identidade”. A Via 040 instalou etiquetas que identificam cada uma das mais de 22 mil placas de sinalização existentes no trecho, tecnologia que auxilia a agilizar a operação da concessionária e também disponível para o usuário da pista.

Caso o usuário necessite de algum auxílio na rodovia e não saiba a sua localização exata, basta procurar uma placa mais próxima e verificar, no verso, um adesivo com um número de identificação. Esse número deve ser informado ao atendimento gratuito 0800-040-0040. Por ele, nossas equipes conseguem informações como quilômetro, sentido da pista, localização geográfica, dentre outros.

Quais são os serviços que estão disponíveis na operação especial?

– 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

– 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

– 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

– 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

– 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

– Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Com Assessoria de Imprensa/Via 040