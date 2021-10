Em Sete Lagoas, Polícia Militar divulga medidas de auto proteção durante eventos

Com o retorno dos eventos na cidade de Sete Lagoas, e com o objetivo de orientar a comunidade, a Polícia Militar de Minas Gerais orienta a todos a adotarem um conjunto de medidas importantes para você divertir com segurança;

– Prefira deslocar ao evento por meio de transporte alternativo, mas se precisar deslocar de veículo próprio, evite estacionar em locais ermos e mal iluminados ou de pouca circulação. Evite deixar objetos expostos nos bancos dos veículos para não estimular a ação dos infratores;

– Evite carregar grandes quantias em dinheiro. Mantenha objetos pessoais, como carteiras, bolsas e sacolas, à frente do seu corpo;

-Não deixe seu aparelho celular em bolsos traseiros, isso pode chamar atenção de criminosos, e evite utilizar seu aparelho em locais de grande movimentação, e caso precise utilizá-lo, procure um local seguro;

-Se for levar crianças ao evento, é muito importante identificá-las como nome, endereço e telefone visível e orientá-la a procurar um policial ou segurança do evento em caso de se perder de seus familiares;

– Após o evento, saia do local de maneira tranquila, respeitando as leis e não promovendo algazarras;

Em caso de crimes ou qualquer situação suspeita, acione imediatamente a Polícia Militar através do 190.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM