Carroça Teatral apresenta “A Rua a Lama e a Santa” na 8ª Temporada de Teatro

Minas não tem mar, mas viu um mar de lama em Minas

O espetáculo é uma reflexão pós rompimentos das barragens de rejeito do minério de ferro nas cidades de Mariana e Brumadinho. Com elementos do cancioneiro popular mineiro, marca iconográfica nos trabalhos da Carroça Teatral, amparados de cirandas o espetáculo é calçado também pela música “Maria Fumaça”, defendida no festival Canta Minas – 1995 pelos músicos Roni Raggi, José Luiz, Ana Paula e Raul Costa, (composição de José Maurício Ferreira e Raul Costa) além da belíssima canção “Juventude” do músico, compositor e poeta Adauto Geraldo de Deus.

Canções que ajudaram nas inspirações para construção e composição das cenas. A peça trata de uma imagem da Santa encontrada em meio aos escombros deixados pela lama e suscitam um manifesto intencionando o valor da vida. Em meio a esse manifesto surge a poesia de Maria Ávila (poetisa setelagoana) “Mar de Lama”, como um elemento de reflexão.

O espetáculo, que compõe a 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, acontece neste sábado, dia 30 de outubro, ás 20h, pelo canal do Youtube da Preqaria Cia.

A Temporada de Teatro de Sete Lagoas, que é uma realização da Preqaria Cia. de Teatro, com apresentação do Circuito Cultural Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, está com uma programação extensa que vai até fevereiro de 2022, com espetáculos de 15 em 15 dias, todos de forma gratuita e devido à pandemia do COVID19, este ano será exibido de forma online pelo Youtube da Preqaria (www.youtube.com/preqariaciadeteatro)

A Temporada também conta com o apoio da CCB Contabilidade e Panificadora Galdina, empresas parceiras e amigas do teatro.

E uma grande novidade que tem agradado bastante o público este ano, são os bate-papos que acontece logo após o espetáculo, possibilitando o contato dos expectadores com os atores ou diretor. Cada conversa tem sido uma experiência única. E neste sábado não será diferente. Para participar é fácil, só acessar o link que será disponibilizado no canal do YouTube, logo após a transmissão do espetáculo e também nas redes sócias da Preqaria. Será imperdível.

Serviço:

“A Rua a Lama e a Santa” do Carroça Teatral de Sete Lagoas

Dia: 30 de outubro, ás 20h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

Fique por dentro de toda a programação no site e nas redes sociais da Preqaria Cia de Teatro.

YouTube – PreqariaCiadeTeatro

Insragram – @preqariaciadeteatro

Facebook – /preqariaciadeteatro

Site – www.preqaria.com.br

Com Teatro Preqaria