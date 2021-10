Funcionamento do TRE-MG nos feriados do Dia do Servidor e Finados

Não haverá expediente nos dias 29 de outubro e 1º e 2 de novembro

A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e os cartórios eleitorais de todo o estado não funcionarão nos dias 29 de outubro, 1º e 2 de novembro, em virtude dos feriados do Dia do Servidor e Finados. A exceção fica por conta do Disque-Eleitor, que funcionará nos dias 29/10 e 1º/11, das 7h às 19h.

A suspensão do funcionamento está prevista no art. 236 da Lei 8.112/1990 (Dia do Servidor), que foi transferido do dia 28 para o dia 29 de outubro, por meio da Portaria PRE nº 236/2020. E no artigo 62, IV, da Lei n° 5.010/1996 (Finados).

A suspensão do expediente não acarretará prejuízo para as atividades do Tribunal e o atendimento à sociedade. Os prazos processuais ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, caso se iniciem ou se completem nas datas com expediente suspenso. E os eleitores podem solicitar atendimento pelo sistema Título Net durante esse período.

Outros serviços ao eleitor podem ser encontrados no site do TRE:

– Certidões: emissão de certidões de quitação eleitoral, filiação partidária, composição partidária, crimes eleitorais e negativa de alistamento;

– Quitação de multas: Possibilita a emissão de guia para pagamento de multas eleitorais (GRU), decorrentes de ausência às urnas e/ou aos trabalhos eleitorais;

– Situação eleitoral: consulta para verificar a existência de pendências no cadastro eleitoral;

– Título e local de votação: consulta sobre os dados do título de eleitor e local de votação.

A Justiça Eleitoral mineira retoma as atividades normalmente no dia 3 de novembro (quarta-feira).

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque-Eleitor – telefones 148 e (31) 2116-3600.

Com TRE-MG