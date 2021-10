Assaí Atacadista oferece 110 vagas de emprego em Sete Lagoas

O processo seletivo para a 1ª loja do Assaí Atacadista em Sete Lagoas (MG), segue aberto até o dia 12 de novembro. No total, serão 110 contratações diretas no município. Oportunidades são elegíveis, para pessoas com deficiência também (PCD).

Para se candidatar, basta enviar o currículo para o e-mail rhvolante.rv@assai.com.br ou realizar o cadastro através do link expansaoassaisetelagoas.gupy.io. É importante que o número de telefone e o endereço de e-mail estejam atualizados para que a empresa possa entrar em contato.

Entre algumas das funções ainda disponíveis, estão:

Chefe de seção Perecíveis;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor de Mercadorias;

Empacotador;

Operador de Caixa;

Fiscal de Caixa;

Vagas cartões e televendas;

Auxiliar de açougue;

Açougueiro.

A nova loja ficará localizada na Avenida Doutor Azeredo, nº 2.575, no bairro Canaã, região central da cidade. Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios. Em Minas Gerais, a empresa conta atualmente com duas lojas, sendo uma em Contagem e outra em Uberlândia.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo, que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 30% em receita bruta em 2020, está presente nas cinco regiões do País com 194 lojas distribuídas em 23 estados (incluindo Distrito Federal). É um dos dez maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 51 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.