Estado paga Auxílio Emergencial Mineiro para nascidos em setembro e outubro

​Nesta quinta-feira (28/10), mais de 80 mil pessoas recebem o benefício de R$ 600

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) paga, nesta quinta-feira (28/10), o Auxílio Emergencial Mineiro para o grupo não prioritário que inclui nascidos em setembro e outubro.

Essa é a terceira iniciativa de transferência de renda do Governo de Minas Gerais para minimizar os impactos provocados pela crise causada pela pandemia de covid-19. Recebem, hoje, mais de 80 mil beneficiários, com repasse superior a R$ 48 milhões.

Essa etapa contempla pessoas que estavam inscritas no CadÚnico até 22/5/2021, com renda per capita de até R$ 89 reais. O pagamento do benefício vai até 29/10/2021.

Auxílio

O Auxílio Emergencial Mineiro é um benefício financeiro temporário destinado às famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômicas e sociais da pandemia.

A iniciativa foi criada pela Lei 23.801/2021, proposta pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Confira o calendário de pagamento:

Fonte: Agência Minas