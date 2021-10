De olho no Campeonato Mineiro, América Futsal lança novo uniforme; veja como ficou

O time de futsal do América lançou, na manhã desta quinta-feira (28), seu novo uniforme para os próximos campeonato

A linha lançada conta com a tradicional camisa verde e preta, outra toda na cor branca, duas blusas de goleiro, um conjunto de agasalho e calça, além de um boné. O material estará à venda na loja oficial do Alviverde, no Boulevard Shopping.

Dentro de quadra, o próximo desafio da equipe será o Campeonato Mineiro de Futsal.

Entre os dias 5 e 7 de novembro, América, Praia Clube e Cruzeiro/Padre Paraíso duelam entre si por duas vagas para o quadrangular final. Os jogos serão realizados em Uberlândia.

Fonte: Hoje em Dia