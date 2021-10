Com Galo na final, Minas pode se isolar como segundo estado com mais títulos da Copa do Brasil

A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, nessa quarta-feira (27), no estádio Castelão, sacramentou a classificação do Atlético à final da Copa do Brasil.

Além de levantar a taça da competição pela segunda vez em sua história, o Galo pode fazer com que Minas Gerais se isole como segundo estado com mais títulos do torneio.

Atualmente, Minas e Rio Grande do Sul estão empatados na segunda colocação do ranking, com sete conquistas cada.

No caso da Terra das Alterosas, além da conquista do Atlético, em 2014, o Cruzeiro, em seis oportunidades (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), levantou a taça.

Em terras gaúchas, Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), Internacional (1992) e Juventude (1999), levaram o troféu para a casa.

O estado com mais títulos é São Paulo, com Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020), Corinthians (1995, 2002 e 2009), Santos (2010), Paulista (2005) e Santo André (2004).

Por cidade

Caso o levantamento seja por cidade, Belo Horizonte divide a liderança com a capital paulista, com sete títulos, seguida por Porto Alegre, que soma seis conquistas.

O Rio de Janeiro, com triunfos de Flamengo (1990, 2006 e 2013), Vasco (2011) e Fluminense (2007), aparece em seguida,

Atlético e Athletico-PR vão decidir o título da Copa do Brasil nos dias 8 e 12 de dezembro.

Um sorteio, marcado para a tarde desta quinta, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), vai definir a ordem dos mandos de campo do confronto.

Fonte: Hoje em Dia