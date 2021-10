Vacinação segue avançando em Sete Lagoas com 2ª e 3ª doses; saiba mais

Nesta quinta-feira, 28, de 09h às 16h, recebem a 3ª dose as mulheres a partir de 70 anos vacinadas com 2ª dose ou dose única há mais de seis meses e que não puderam se vacinar na semana passada. Locais: Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino: Praça da Feirinha (a pé); Unifemm: R. Pedra Grande, Santo Antônio (drive thru); Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; e UBS: Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale. Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Caso necessário, haverá distribuição de senha nos locais de vacinação. Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção podem agendar a aplicação da vacina ligando para a ESF mais próxima de casa.

Já na sexta, 29, se vacinam os homens a partir de 70 anos vacinados com 2ª dose ou dose única há mais de seis meses e que não puderam se vacinar na semana passada, nos mesmos locais. Também na sexta recebem a dose de reforço os trabalhadores da saúde a partir de 18 anos vacinados com 2ª dose ou dose única há mais de seis meses, de 09h às 16h, no Cerest – R. Paulo Frontin, 254, Centro. Documentos: documento com foto, comprovante de 2ª dose ou dose única, cartão do SUS ou CPF. Caso necessário, haverá distribuição de senha no local.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 180.919 pessoas (74,8% da população). A 2ª dose foi aplicada em 127.547 pessoas, a 3ª dose em 9.241 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Somando 2ª dose e dose única, 55,1% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus