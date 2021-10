Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (28)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Realizar as atividades de carga e descarga, armazenagem, separação, descarga em entregas a clientes, conforme demanda de produtos comercializados pela empresa (cimento)

Experiência: 06 meses na carteira

MOTORISTA CARRETEIRO

Trabalhar na cidade Sete Lagoas, viagens curtas em cidades vizinhas (ex: Curvelo, Baldim, Paraopeba)

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: E

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (MOTOCHAPA)

Realizar entregas em Sete Lagoas e cidade vizinhas, disponibilidade de horário, necessário arreamento de carga para o auxiliar de carga e descarga.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Desenvolvimento de ações assistenciais de enfermagem sob supervisão; aferição e registro de sinais vitais; realização de curativos; administração de medicamentos (se necessário)

Curso técnico completo na função – Registro ativo

LAVADOR DE VEÍCULOS

Lavagem interna e externa de veículos removendo detritos, pó e sujeira em geral, utilizando máquinas pneumáticas, aspiradores de pó, escovas e materiais similares, manobras de veículos.

Fundamental completo – CNH: B – escala 12×36 – Desejável experiência

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Realizar descarregamento de caminhões e carretas, fazer lançamentos de planilhas quanto a medição de volume, acompanhar estoque de armazenamento.

Eensino Médio Completo – CNH: D – Escala: 12X36

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Realizar atividades em canteiro de obras, auxiliando na desmontagem, montagem de painéis, instalações, infraestrutura e redes elétricas.

Experiência: 06 meses na carteira

PINTOR

Construção civil

Experiência: 06 meses na carteira

SERVENTE

Experiência: 06 meses na carteira

PEDREIRO

Experiência comprovada na carteira

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Experiência com descarga de carvão

Experiência: 03 meses na carteira

MECÂNICO DE AR CONDICIONADO

Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração e ar-condicionado;

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Fundamental completo

TÉCNICO DE AR CONDICIONADO

Atuar realizando a análise e diagnóstico dos problemas relacionados ao produto Ar-Condicionado em clientes e produção de relatórios técnicos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Curso técnico (Elétrica/Mecânica)

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Experiência comprovada na função como conferente de mercadorias, separação, movimentação e inventário. Desejável experiência com coletor de dados.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

EMPACOTADOR

Auxiliar a operadora de caixa no registro de compras, transferir compra para o carrinho, se necessário levar até o estacionamento e organizar carrinhos, devolução de mercadorias.

Experiencia: não exige – Ensino Médio Completo

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Desejável experiência como fiscal de prevenção de perdas em comércios atacadistas ou varejistas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

FISCAL DE CAIXA

Experiência com fechamento de caixa, sangria, tesouraria e atendimento ao cliente pessoal.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AÇOUGUEIRO

Experiência comprovada na função de açougueiro. Conhecimento em cortes tradicionais e especiais de carnes, limpeza de carnes, atendimento ao balcão.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE AÇOUGUE

Cuidar da arrumação e preparação dos balcões, equipamentos, sala de preparação, embalar e precificar produtos para exposição, prestar atendimento ao cliente no balcão, efetuar o recebimento e armazenamento de mercadoria.

Experiência: não exige – Ensino Médio Completo

SOLDADOR

Experiência com solda TIG

Experiência: 06 meses na função

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Confeccionar gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas; preparar peças da estrutura; montar, instalar e recuperar.

Experiência: 06 meses na função

DESIGNER GRÁFICO

Atendimento ao cliente, realizar orçamentos, realizar vendas, desenvolvimento de layout, desenvolvimento de offset, silk, impressão digitar, rounter, carimbos, broches, botons. Elaborar projetos para fachadas, placas e luminosos, executar alguns acabamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Necessário experiência em escritório de contabilidade

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL

Necessário experiência em escritório de contabilidade

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS EM CERÂMICA

Auxiliar na fabricação dos tijolos, limpeza em geral, carregamento dos produtos.

Experiência na função – Desejável residir próximo ao bairro JK

PORTEIRO (VAGA EXCLUSIVA para PCD)

Controle de entrada de pessoas e veículos – Vaga exclusiva somente para pessoas com deficiência (PCD)

Ensino Médio Completo – Informática básica

ENCARREGADO DE EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS

Coordenar a equipe.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio completo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Serviço braçal, pesado, limpeza em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

JARDINEIRO

Limpeza, conservação de jardins.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

AUXILIAR DE COZINHA – VAGA EXCLUSIVA PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar no preparo de refeições em larga escala.

Disponibilidade de horário – Fundamental completo

MARCENEIRO

Experiência com móveis planejados.

Experiência: 06 meses na carteira

ATENDENTE DE LANCHONETE

Atendimento aos clientes. Necessário ter disponibilidade de horário

Ensino Médio completo

OPERADOR DE CAIXA

Necessário ter disponibilidade de horário

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo

VENDEDOR PORTA A PORTA

Venda de produtos de limpeza e higiene em Sete Lagoas e região

Experiência: 06 meses na carteira em vendas externas – CNH A – Fundamental completo

ESTÁGIO EM FARMÁCIA

Necessário estar cursando a partir do 6º período de Farmácia

TOPÓGRAFO

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Ensino Médio completo ou Técnico na área

EMPREGADA DOMÉSTICA

Limpeza em geral e cozinhar. Disponibilidade para trabalhar de quarta a domingo.

Experiência: comprovada na carteira

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Manutenção preventiva, preditiva e corretiva em empilhadeiras.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH:B – Fundamental completo

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Auxiliar o mecânico de refrigeração na execução do serviço no ramo da refrigeração com foco no setor industrial e comercial.

Experiência: 06 meses na função – CNH: AB ou B – Curso Técnico (Elétrica/Mecânica)

EMPREGADA DOMÉSTICA

Arrumação em geral, cozinhar, lavar e passar.

Experiência: 06 meses na carteira – Preferencialmente residir próximo ao bairro CDI – Oferece 02 ônibus por dia

ASSISTENTE FISCAL

Ampla experiência na área fiscal, preferencialmente em escritório de Contabilidade, no Simples Nacional e no Lucro Presumido. Conhecimento no sistema ALDERDATA.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/Completo: Contábeis

VENDEDOR EXTERNO

Realizar atendimentos e negociações com clientes externos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Veículo próprio – Disponibilidade para viagens.

COSTUREIRA GERAL

Experiência: 03 meses na função – Fundamental completo

