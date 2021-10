Prefeitura reforça combate à Sífilis com testes rápidos disponíveis nas unidades de saúde

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde – divulgou o boletim epidemiológico sobre a situação da Sífilis no município. Em 2016, foram notificados 134 casos de sífilis em Sete Lagoas, sendo 27 congênitas, 65 em gestantes e 42 adquiridas. Em 2017, foram notificados 145 casos, com 19 congênitas, 43 em gestantes e 83 adquiridas. Em 2018, foram notificados 302 casos da doença no município, 206 de sífilis adquirida, 63 em gestantes e 23 congênitas. Já em 2019 os casos seguiram tendência de alta, com 253 casos adquiridos, 50 em gestantes e 28 congênitos, somando 331 casos (um aumento de 8,7% em relação ao ano anterior).

O ano de 2020 (270 casos) teve uma considerável queda em relação a 2019 e 2018 mas, mesmo assim, superiores a 2016 e 2017. De acordo com Aline Mara, enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a pandemia da Covid-19 fez com que houvesse uma queda da procura por serviços de saúde. “Não necessariamente foi devido à falta de casos”, justifica. E a tendência para 2021, segundo dados parciais, é de um grande número de casos. Até 25 de outubro, foram 148 notificações de sífilis adquirida, 56 em gestantes e 27 congênita, somando 231 casos até o momento. “Os principais fatores que influenciam o aumento constante do número de casos da doença em Sete Lagoas são a diminuição do uso de preservativos, a não adesão dos pacientes ao tratamento e o aumento da oferta de teste rápido”, explica Aline Mara.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, o cenário epidemiológico é bastante preocupante. “Diante dos fatos, o objetivo do boletim é divulgar o número de casos ocorridos para sensibilizar os profissionais de saúde quanto à necessidade de desenvolver ações eficazes de prevenção e combate à doença. Estes dados também alertam para a necessidade do município trabalhar ações intersetoriais de prevenção e combate à doença”, alerta.

No Estado

Em Minas, o Boletim Epidemiológico Mineiro – Sífilis alerta para a grande incidência da doença no estado. Em 2018 foram 22.800 notificações. No ano seguinte foram 23.372 casos. Já no ano de 2020 foram registradas 19.484 ocorrências. Até agosto, 2021 teve 12.330 contaminações pelos três tipos de Sífilis. Os dados podem ser consultados em https://www.saude.mg.gov.br/ sifilis.

A Sífilis

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. Trata-se de uma infecção exclusiva do ser humano, que ocorre de forma sistêmica e é curável. Pode ser transmitida também verticalmente em casos de infecção em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, em qualquer fase da gestação. A doença apresenta sintomas variáveis e, quando não tratada, evolui para formas graves, podendo ocasionar o comprometimento dos sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório e gastrointestinal. O índice de transmissibilidade em gestantes não tratadas é de 70% a 100%, na sífilis primária e secundária.

A Prefeitura de Sete Lagoas tem trabalhado para que haja uma maior vigilância para a detecção do agravo e tratamento em todos os públicos, objetivando a diminuição dos casos no município. A Atenção Primária em Saúde já iniciou o tratamento de forma descentralizada e os Testes Rápidos (TR) já estão sendo implantados, facilitando o diagnóstico precoce da doença e o tratamento adequado. O apoio diagnóstico dos TR, além dos exames convencionais (VDRL), é de extrema importância, visto que possibilita maior agilidade no tratamento evitando, assim, a disseminação da doença. Os testes rápidos para Sífilis, Hepatite e HIV são gratuitos e estão disponíveis para os cidadãos nas seguintes unidades de saúde:

CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento do SAE (Serviço de Atendimento Especializado)

CS MANOA

CS MONTREAL

CS PROGRESSO

CS SANTO ANTÔNIO

CS SANTA LUZIA

CS SÃO JOÃO

CS VÁRZEA

ESF AEROPORTO

ESF ALVORADA

ESF BERNARDO VALADARES

ESF CANADÁ

ESF CATARINA

ESF CDI II

ESF DONA SÍLVIA

ESF ESPERANÇA

ESF FÁTIMA

ESF FAZENDA VELHA

ESF ITAPOÃ II

ESF MONTREAL

ESF MÓVEL

ESF OROZIMBO MACEDO

ESF PADRE TEODORO

ESF PROGRESSO

ESF SANTA LUZIA II

ESF SANTA ROSA

ESF SÃO GERALDO

ESF SÃO JOÃO I

ESF UNIÃO

UBS BELO VALE

UBS CIDADE DE DEUS

UBS LUXEMBURGO

UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS