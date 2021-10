Em Brasília, deputado Douglas Melo participa de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD

Presidente do Senado é apontado como candidato a presidência da República pelo partido

Ao lado de representantes públicos mineiros e de todo país, o deputado Douglas Melo, acompanhou na manhã desta quarta-feira (27), no Memorial JK, em Brasília, a filiação do Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, no Partido Social Democrático – PSD. O senador por Minas Gerais é cotado para disputar a presidência da república nas eleições de 2022.

“O amigo Rodrigo Pacheco é um grande líder e elevou o nome do nosso Estado na esfera da política nacional, há quase 50 anos um senador eleito por Minas Gerais não presidia a casa, desde Magalhães Pinto. Independentemente das decisões do senador para o ano que vem, eu vim até Brasília prestigiá-lo e agradecê-lo pelos 5 milhões que serão investidos em cidades da nossa região através do seu mandato e nossa parceira. Tenho certeza que o nome do Rodrigo Pacheco terá forte influência entre as forças democráticas do nosso país, ele é ponderado e carrega a postura da conciliação e do diálogo que são fundamentais para política.” ressaltou Douglas Melo.

Gilberto Kassab, presidente do PSD nacional e ex-prefeito de São Paulo, disse em tom otimista que o Senador Rodrigo Pacheco tem as qualidades e competência necessárias para assumir a pasta do executivo do Brasil. “Rodrigo é uma pessoa bem informada, íntegra e que pode representar a pacificação, a renovação no comando do país.”

Com Ascom/ Dep. Douglas Melo