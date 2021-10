Assistência Social promove palestra sobre a campanha Outubro Rosa para servidoras

Além da palestra e dinâmicas sobre o tema, também foram realizados sorteios com parceiros

A Prefeitura de Sete Lagoas dá sequência à campanha Outubro Rosa nas unidades básicas de saúde, com o agendamento de exames de mamografia, e também nos equipamentos da Assistência Social. Na tarde desta terça-feira, 26, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizou, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas, a palestra “Outubro Rosa e a Autoestima da Mulher”, voltada para as servidoras da pasta.

Além da palestra e dinâmicas sobre o tema, também foram realizados sorteios com parceiros: Dra. Petra Maria Stuhr Clínica Dermatológica, Ateliê Beleza, Fisioterapeuta Fabiana Rocha, Salão de Beleza Simone e Soraya, Flay Bolsas e Acessórios, e o Maquiador Mario Loura, que além de ensinar várias dicas de maquiagem para as mulheres, maquiou umas das ganhadoras dos sorteios.

O Outubro Rosa é uma campanha que visa conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo do útero. “Foi uma tarde de muitas atividades que proporcionaram, além da interação entre as servidoras, muito conhecimento e autocuidado”, define a secretária Luciene Chaves.

por Ascom Prefeitura