Prefeitura anuncia escala de pagamentos de fim de ano injetando cerca de R$ 90 milhões na economia

O cronograma envolve pagamentos de salários, 13º e acertos rescisórios.

Sete Lagoas terá um fim de ano de economia aquecida. Esta garantia veio com a informação divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo prefeito Duílio de Castro e o vice-prefeito Dr. Euro Andrade. Eles revelaram um cronograma de pagamento de servidores municipais para os próximos dois meses que vai permitir a circulação de aproximadamente R$ 90 milhões entre salários, 13º salário e acertos rescisórios.

A divulgação foi na véspera da comemoração do Dia do Servidor Público, celebrado nesta quinta-feira, 28. A primeira confirmação foi da antecipação do pagamento do salário referente ao mês de outubro, nesta quinta. Esta será a 21ª vez que a atual administração municipal paga os vencimentos do mês de todos os servidores de maneira antecipada.

“Sempre ressaltei que a valorização do servidor seria a principal meta do nosso governo. Todos estamos unidos no propósito de fazer uma gestão responsável e eficiente e todo o nosso esforço para manter este planejamento é o reconhecimento pela contribuição do funcionalismo”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A escala de pagamentos é abrangente e marca, por exemplo, o depósito dos salários de novembro e dezembro para o último dia útil de cada mês. “Trabalhar com responsabilidade financeira garante esta realização que faz tão bem para a nossa cidade. Todas as atividades comerciais ficarão aquecidas e a realidade será totalmente diferente de outros anos”, lembrou Dr. Euro Andrade.

As boas notícias vão muito além dos salários mensais. A Prefeitura também marcou para o dia 10 de dezembro o pagamento integral do 13º salário e ainda a retomada do cronograma de acertos rescisórios, iniciado em 2020 quando, no dia 17 de dezembro, será depositada mais uma parcela deste recurso. O valor ainda será definido pela Secretaria Municipal de Fazenda e divulgado em breve.

por Ascom Prefeitura