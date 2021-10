Artilheiro do América-MG, Ademir destaca boa fase em campanha na Série A: “Feliz de contribuir”

Com oito gols, agora é artilheiro do alviverde ao lado de Rodolfo, na atual temporada. Apesar da concorrência pelo posto, o atacante afirmou que o objetivo é ajudar o América a cumprir com a meta de permanecer na Série A.

Fico feliz de poder estar contribuindo com gols, essa questão de artilharia, eu e Rodolfo não temos problema algum, quem ganha é o clube, quem ganha é o América, então é bem tranquilo, bem sadio. E a gente está focado em ajudar o clube nas vitórias para a gente conquistar o nosso objetivo – disse Ademir.

E esse objetivo parece estar cada vez mais perto. A 10 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o América conquistou 35 pontos. A vitória do último sábado fez com que o time subisse o elevador até a nona colocação, ficando na primeira página da tabela e ampliando a expectativa de se classificar para um torneio internacional em 2022.

O bom resultado contra o Santos também é reflexo de cartão de visitas d “era Marquinhos Santos” no América-MG, e Ademir fez questão de ressaltar isso. Apesar dos apenas três dias de treino sob o comando do novo técnico, o atacante frisou que a motivação que Marquinhos passou para a equipe foi crucial para a conquista dos três pontos na Vila Belmiro.

– A gente vem de bons resultados, uma temporada boa. E aí ele chegou com o jeito dele, a forma dele, não deu tempo de mudar muita coisa, a gente tem que dizer isso, mas a presença dele, o incentivo que ele nos passou durante a semana, na preleção antes do jogo também é refletido nessa vitória – afirmou.

Jogadores do América-MG comemoram gol de Ademir, que abriu o placar da vitória contra o Santos. — Foto: Luiz Martini / América

Apesar da animação com o momento atual, o atacante ressaltou a importância de ter cuidado para não se distrair do foco, afinal, o caminho até os 45 pontos ainda precisa ser traçado nessas últimas rodadas do Brasileirão.