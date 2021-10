A bola da vez é o constante aumento dos combustíveis aqui no Brasil. Fato é que, a imprensa divulga os valores e o povo tem que aceitar sem mesmo saber quem é “o autor da obra”. Ou seja, de quem partiu a ordem?

Em resumo, nós que dependemos ou não de transporte, somos os responsáveis pelos aumentos que refletem, de todas as maneiras no bolso do consumidor final que é o povo.

O que se ouve por todos os cantos é que estamos sendo “roubados”.

Afinal de contas, o mesmo combustível exportado pelo Brasil é comercializado lá fora por um preço mais barato nas bombas.

Fica uma pergunta no ar: Quem está “roubando” de quem? Ou quem irá te “roubar”?

Na vida, existem dois tipos de ladrões:

1 – O ladrão comum, que rouba o seu dinheiro, sua carteira, relógio, telefone, etc.

2 – O ladrão político que rouba o seu futuro, seus sonhos, seu conhecimento, seu salário, sua educação, sua saúde, sua força, seu sorriso, etc.

Depois de estabelecer essa diferença, nos alerta para uma grande diferença entre esses dois tipos. Fazer essa distinção é extremamente importante para identificar qual deles é o mais nocivo e qual pode ser evitado.

É fácil diferenciar, atente para o texto abaixo:

“Uma grande diferença entre estes dois tipos de ladrões, é que o ladrão comum escolhe-o para roubar os seus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para te roubar”. “E a outra grande diferença, não menos importante, é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é geralmente protegido por um comboio policial”.

Procurei pela veracidade das frases entre aspas, e encontrei que François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, era escritor e filósofo francês que teria dito no ano de 1742, mas não encontrei a fonte, o livro e o contexto.

As frases me pareceram um tanto modernas demais, já que foram ditas no ano de 1742 e estamos no ano 2021.

Você leitor (a) lembre-se: Qual deles é o ladrão mais nocivo? Qual você poderá evitar?

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

